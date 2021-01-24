Якщо не знаєте, що переглянути на вихідних, тоді звертайтесь до класиків Голлівуду, які точно не розчарують. Серед найгеніальніших кінорежисерів особливу увагу привертає Мартін Скорсезе. Його роботи вже давно підкорили весь світ та зробили митця шалено популярним.

Мартін Скорсезе вміє експериментувати з жанрами кіно та додавати сюжетам свіжості. Тому кожна гангстерська стрічка, створена режисером, не є звичайним повтором. Комедії з елементами драми, чи кримінальні трилери, розбавлені історичними деталями – майстерність Мартіна Скорсезе не може не викликати захват. І хоч кожна його стрічка по-своєму геніальна, 24 канал підібрав всього 7 робіт режисера, які точно варто переглянути.

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"Таксист"

Рік виходу – 1976

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 8,3

Фільм "Таксист" розповідає про морського піхотинця Тревіса Бікла. Чоловік має хронічне безсоння, яке не лікують жодні препарати. Тому Тревіс вирішує використати свою недугу для роботи і влаштовується таксистом. У кожного, кого за зміну зустрічає головний герой, є свої переживання і власна історія. Несправедливість і злочинність змушують Тревіса Бікла взяти в руки зброю.

У цій стрічці Мартін Скорсезе, без сумніву, показав свій талант. Режисер майстерно передав завдяки фільму самотність головного героя, його переживання і біль. Тому сюжет "Таксиста" розкриває перед глядачами не так насильство, як трагічність долі однієї людини.

"Таксист": дивіться трейлер

"Скажений бик"

Рік виходу – 1980

Жанр – спортивна драма, біографія

Рейтинг IMDb – 8,2

Співпраця Мартіна Скорсезе та Роберта Де Ніро розтягнулась на багато років. Та стрічка "Скажений бик" є особливою для обидвох представників Голлівуду. Все тому, що цього фільму могло не бути, адже Мартін Скорсезе не хотів його знімати. У 1978 році режисер ледь не помер від передозування наркотиками. Тоді підтримав друга Роберт Де Ніро, який переконав його зняти фільм про людину, яка знищила своє життя самотужки.

Фільм розповість про знаменитого боксера Джейка Ламотта, якого через агресивність називали Бронкським биком. Та якщо на рингу жорсткий характер допомагав спортсмену, то в особистому житті тільки шкодив. Джейк ревнував свою дружину та постійно підозрював її у зрадах. І це неминуче призведе до руйнування буднів Ламотта.

"Скажений бик": дивіться трейлер

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"Після роботи"

Рік виходу – 1985

Жанр – комедія

Рейтинг IMDb – 7,7

Всі у Голлівуді вже добре знали Мартіна Скорсезе, як творця драм із кримінальним сюжетом. Однак режисер вирішив здивувати публіку, презентувавши у 1982 році фільм "Король комедії". Вже за 3 роки Скорсезе підготував для глядачів ще одну комедію "Після роботи", яка отримала шалену популярність.

Фільм розповідає про одну ніч в районі Сохо, що в Нью-Йорку. Програміст Пол затримується на роботі та пізніше виходить з офісу, не підозрюючи, наскільки небезпечна ніч чекає на нього. А все починається зі знайомства з привабливою дівчиною. Побачення перетворюється на спробу самогубства красуні, а Пол потрапляє у вир нічного життя Нью-Йорка, сповненого бандитизмом і небезпеки.

Насправді комедія "Після роботи" є дуже особливою у творчості Мартіна Скорсезе, адже тут режисер сам пародіює свій стиль. У фільмі присутні і романтика, і небезпечна мафія, і кримінал, що охоплює нічне місто. Однак все це перемішане з іронією, яка перетворюється на фарс.

"Після роботи": дивіться трейлер

"Славні хлопці"

Рік виходу – 1990

Жанр – кримінальна драма

Рейтинг IMDb – 8,7

Фільм "Славні хлопці" став класикою Голлівуду, відтак кожен любитель кіно вже встиг переглянути його. А якщо ви цього ще не робили, у вас є чудова нагода надолужити це.

Стрічка розповідає про Генрі Гілла, який зі шкільних років допомагав мафіозі. Спершу хлопчак виконував дрібні доручення, які не привертали увагу поліції, але в дорослому віці Генрі вже приєднався до кримінальної банди та отримав свою роль у ній. Жорстокий та самовпевнений, а ще й дуже привабливий гангстер наводив жаху на Нью-Йорк.

Сюжет у цій стрічці Мартіна Скорсезе став більш глобальним, а режисер застосовував нові прийоми. Так, один з великих діалогів був знятий одним дублем, що стало еталоном у світі кіно.

"Славні хлопці": дивіться трейлер

"Відступники"

Рік виходу – 2006

Жанр – кримінальна драма, трилер

Рейтинг IMDb – 8,5

Після десятків років роботи в Голлівуді Мартін Скорсезе нарешті отримав заслуженого Оскара. Сталось це завдякі драмі "Відступники", яка стала хорошим початком для тривалої співпраці з Леонардо Ді Капріо. І хоч режисер та актор почали працювати ще з фільму "Банди Нью-Йорка", саме ця стрічка показала неймовірну багатогранність їхнього таланту.

Фільм "Відступники" розповість про двох найкращих випускників поліцейської академії, які отримують кардинально різну роботу. Один влаштовується правоохоронцем у головний офіс та зливає стратегічну інформацію кримінальному авторитету, а інший працює під прикриттям на цього ж мафіозі, перебуваючи завжди на грані викриття. До чого ж призведе їхнє полювання один на одного, глядачі побачать у непередбачуваному трилері.

"Відступники": дивіться трейлер

"Острів проклятих"

Рік виходу – 2010

Жанр – психологічний трилер, детектив

Рейтинг IMDb – 8,1

"Острів проклятих" без вагань можна назвати шедевральною роботою Мартіна Скорсезе. Фільм розповідає історію про двох судових маршалів, які приїжджають до лікарні для божевільних злочинців, яка розташована на острові Шаттер. Їхнє завдання – розслідувати таємниче зникнення однієї з пацієнток. Однак справа стає все більш заплутаною.

Фільм розпочинається як детективний трилер, тому глядачі очікуватимуть викриття правди. Та насправді Мартін Скорсезе показав ігри розуму, а тому спрогнозувати сюжет буде просто нереально.

"Острів проклятих": дивіться трейлер

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"Вовк з Волл-стріт"

Рік виходу – 2013

Жанр – біографічна драма, кримінал, комедія

Рейтинг IMDb – 8,2

У центрі подій цієї стрічки опиниться Джордан Белфорті, який разом з друзями відкрив власний бізнес. Мільйони доларів на його рахунку кардинально змінили життя, а розкішні вечірки, елітні авто та незаконні схеми збагачення привернули увагу ФБР.

Мартін Скорсезе вкотре зумів змішати драму та комедію, тому "Вовк з Волл-стріт" стане чудовим вибором для перегляду.

"Вовк з Волл-стріт": дивіться трейлер