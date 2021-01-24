Если не знаете, что посмотреть на выходных, тогда обращайтесь к классикам Голливуда, которые точно не разочаруют. Среди самых гениальных кинорежиссеров особое внимание привлекает Мартин Скорсезе. Его работы уже давно покорили весь мир и сделали художника безумно популярным.

Мартин Скорсезе умеет экспериментировать с жанрами кино и добавлять сюжетам свежести. Поэтому каждая гангстерская лента, созданная режиссером, не является обычным повтором. Комедии с элементами драмы, или криминальные триллеры, разбавленные историческими деталями – мастерство Мартина Скорсезе не может не вызвать восторг. И хоть каждая его лента по-своему гениальна, 24 канал подобрал всего 7 работ режиссера, которые точно стоит просмотреть.

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"Таксист"

Год выхода – 1976

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 8,3

Фильм "Таксист" рассказывает о морском пехотинце Трэвисе Бикле. У мужчины хроническая бессонница, которую не лечат никакие препараты. Поэтому Трэвис решает использовать свой недуг для работы и устраивается таксистом. У каждого, кого за смену встречает главный герой, есть свои переживания и собственная история. Несправедливость и преступность заставляют Трэвиса Бикла взять в руки оружие.

В этой ленте Мартин Скорсезе, без сомнения, показал свой талант. Режиссер мастерски передал благодаря фильму одиночество главного героя, его переживания и боль. Поэтому сюжет "Таксиста" раскрывает перед зрителями не сколько насилие, а сколько трагичность судьбы одного человека.

"Таксист": смотрите трейлер

"Бешеный бык"

Год выхода – 1980

Жанр – спортивная драма, биография

Рейтинг IMDb – 8,2

Сотрудничество Мартина Скорсезе и Роберта Де Ниро растянулось на многие годы. Но лента "Бешеный бык" является особой для обоих представителей Голливуда. Все потому, что этого фильма могло не быть, ведь Мартин Скорсезе не хотел его снимать. В 1978 году режиссер едва не умер от передозировки наркотиками. Тогда поддержал друга Роберт Де Ниро, который убедил его снять фильм о человеке, который уничтожил свою жизнь самостоятельно.

Фильм расскажет о знаменитом боксере Джейке Ламотте, которого из-за агрессивности называли Бронкским быком. И если на ринге жесткий характер помогал спортсмену, то в личной жизни только вредил. Джейк ревновал свою жену и постоянно подозревал ее в изменах. И это неизбежно приведет к разрушению будней Ламотта.

"Бешеный бык": смотрите трейлер

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"После работы"

Год выхода – 1985

Жанр – комедия

Рейтинг IMDb – 7,7

Все в Голливуде уже хорошо знали Мартина Скорсезе, как создателя драм с криминальным сюжетом. Однако режиссер решил удивить публику, презентовав в 1982 году фильм "Король комедии". Уже через 3 года Скорсезе подготовил для зрителей еще одну комедию "После работы", которая получила бешеную популярность.

Фильм рассказывает об одной ночи в районе Сохо, что в Нью-Йорке. Программист Пол задерживается на работе и позже выходит из офиса, не подозревая, насколько опасная ночь ждет его. А все начинается со знакомства с привлекательной девушкой. Свидание превращается в попытку самоубийства красавицы, а Пол попадает в водоворот ночной жизни Нью-Йорка, полной бандитизма и опасности.

На самом деле комедия "после работы" является очень особенной в творчестве Мартина Скорсезе, ведь здесь режиссер сам пародирует свой стиль. В фильме присутствуют и романтика, и опасная мафия и криминал, который охватывает ночной город. Однако все это перемешано с иронией, которая превращается в фарс.

"После работы": смотрите трейлер

"Славные ребята"

Год выхода – 1990

Жанр – криминальная драма

Рейтинг IMDb – 8,7

Фильм "Славные ребята" стал классикой Голливуда, поэтому каждый любитель кино уже успел посмотреть его. А если вы этого еще не делали, у вас есть прекрасная возможность наверстать это.

Лента рассказывает о Генри Хилле, который со школьных лет помогал мафиози. Сперва мальчишка выполнял мелкие поручения, которые не привлекали внимание полиции, но во взрослом возрасте Генри уже присоединился к уголовной банде и получил свою роль в ней. Жестокий и самоуверенный, а еще и очень привлекательный гангстер наводил ужас на Нью-Йорк.

Сюжет в этой ленте Мартина Скорсезе стал более глобальным, а режиссер применял новые приемы. Так, один из больших диалогов был снят одним дублем, что стало эталоном в мире кино.

"Славные ребята": смотрите трейлер

"Отступники"

Год выхода – 2006

Жанр – криминальная драма, триллер

Рейтинг IMDb – 8,5

После десятков лет работы в Голливуде Мартин Скорсезе наконец получил заслуженного Оскара. Произошло это благодаря драме "Отступники", которая стала хорошим началом для длительного сотрудничества с Леонардо Ди Каприо. И хоть режиссер и актер начали работать еще с фильма "Банды Нью-Йорка", именно эта лента показала невероятную многогранность их таланта.

Фильм "Отступники" расскажет о двух лучших выпускниках полицейской академии, получающих кардинально разную работу. Один устраивается правоохранителем в главный офис и сливает стратегическую информацию криминальному авторитету, а другой работает под прикрытием на этого же мафиози, находясь всегда на грани разоблачения. К чему же приведет их охота друг на друга, зрители увидят в непредсказуемом триллере.

"Отступники": смотрите трейлер

"Остров проклятых"

Год выхода – 2010

Жанр – психологический триллер, детектив

Рейтинг IMDb – 8,1

"Остров проклятых" без колебаний можно назвать шедевральной работой Мартина Скорсезе. Фильм рассказывает историю о двух судебных маршалах, которые приезжают в больницу для сумасшедших преступников, которая расположена на острове Шаттер. Их задача – расследовать таинственное исчезновение одной из пациенток. Однако дело становится все более запутанным.

Фильм начинается как детективный триллер, поэтому зрители будут ожидать разоблачения правды. Но на самом деле Мартин Скорсезе показал игры разума, а потому спрогнозировать сюжет будет просто нереально.

"Остров проклятых": смотрите трейлер

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"Волк с Уолл-стрит"

Год выхода – 2013

Жанр – биографическая драма, криминал, комедия

Рейтинг IMDb – 8,2

В центре событий этой ленты окажется Джордан Белфорте, который вместе с друзьями открыл собственный бизнес. Миллионы долларов на его счету кардинально изменили жизнь, а роскошные вечеринки, элитные авто и незаконные схемы обогащения привлекли внимание ФБР.

Мартин Скорсезе в очередной раз сумел смешать драму и комедию, поэтому "Волк с Уолл-стрит" станет отличным выбором для просмотра.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите трейлер