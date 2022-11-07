Добро пожаловать в список долгожданных новинок Netflix, которые появятся в ноябре 2022 года. Среди премьер – продолжение сериала "Корона", рождественские комедии, много семейных картин и долгожданный приквел "Семейки Адамсов".

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Фильмы и сериалы Netflix, вышедшие в ноябре 2022 года – список

" Семья Клаусов 2 ", 7 ноября. Семейный фильм о Клаусе, который разносит подарки, продолжение голландской рождественской ленты.

", 7 ноября. Семейный фильм о Клаусе, который разносит подарки, продолжение голландской рождественской ленты. "Корона", 5 сезон, 9 ноября. Продолжение легендарного сериала о королевской семье с обновленным актерским составом.

"Корона" 5 сезон: смотрите трейлер сериала

" Незабываемое Рождество ", 10 ноября. Романтическая рождественская комедия из Линдси Лохан после ее 9-летнего перерыва в кино. Картина рассказывает о наследнице, которая потеряла память и оказалась на попечении вдовца.

", 10 ноября. Романтическая рождественская комедия из Линдси Лохан после ее 9-летнего перерыва в кино. Картина рассказывает о наследнице, которая потеряла память и оказалась на попечении вдовца. " Телепузыки ", 14 ноября. 4 любимых персонажей детства снова будут весело прыгать, танцевать, играть между собой и общаться со зрителями, как и много лет назад.

", 14 ноября. 4 любимых персонажей детства снова будут весело прыгать, танцевать, играть между собой и общаться со зрителями, как и много лет назад. "Чудо", 16 ноября. Флоренс Пью в главной роли – это история молодой ирландской девушки, которая ничего не ела с одиннадцатого дня рождения и стала суперзвездой.

"Чудо" 2022: смотрите трейлер фильма

" 1899 ", 1 сезон, 17 ноября. Долгожданный новый сериал от создателей немецкого сериала Dark. Рассказывает о пассажирах на борту корабля иммигрантов, захваченных врасплох.

", 1 сезон, 17 ноября. Долгожданный новый сериал от создателей немецкого сериала Dark. Рассказывает о пассажирах на борту корабля иммигрантов, захваченных врасплох. " Элита ", 6 сезон, 18 ноября. Продолжение испанской молодежной драмы.

", 6 сезон, 18 ноября. Продолжение испанской молодежной драмы. " Маревокрай ", 18 ноября. Джейсон Момоа играет главную роль в этом новом фэнтезийном семейном фильме о молодой девушке, обнаружившей секретную карту в волшебном мире мечтаний.

", 18 ноября. Джейсон Момоа играет главную роль в этом новом фэнтезийном семейном фильме о молодой девушке, обнаружившей секретную карту в волшебном мире мечтаний. "Венздей", 1 сезон, 23 ноября. Новый сериал – приквел "Семейки Адамсов" режиссера и продюсера Тима Бертона.

"Вэнздей", 1 сезон: смотрите трейлер сериала