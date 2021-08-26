На опублікованому раніше постері до гарячої прем'єри "Спенсер" нам показали образ Крістен Стюарт у пишній сукні, і він нічого не навіює, окрім розчарування та суму. Такий настрій не дарма обрали автори картини, адже сюжет фільму планує розповісти нам про важкий період з життя принцеси Уельської. Тож трохи більше вражень від ролі ми можемо побачити вже в новому тизері-трейлері, який доступний до перегляду в мережі.

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Чим інтригує трейлер фільму "Спенсер"

Сюжет фільму буде розповідати нам про три дні напередодні Різдва, коли принцеса Діана вже знає про зраду свого чоловіка і наважується на один із нелегких кроків у своєму житті – на розлучення з принцом Чарльзом. На фоні байдужої та наївної атмосфери приготувань до Різдва ми бачимо внутрішні переживання принцеси, які так вміло передає стурбована Крістен Стюарт. Подейкують, що Крістен Стюарт обов'язково отримає номінацію на Оскар-2022 завдяки своїй драматичній грі у стрічці "Спенсер". Тож нам залишається насолоджуватися естетикою трейлера та чекати на дату прем'єри в Україні.

До речі, фільм зовсім скоро покажуть в рамках Венеційського кінофестивалю, який відбудеться з 1 по 11 вересня.

Раніше у своїх матеріалах редакція Кіно 24 відзначала, що роль Діани у фільмі виконуватиме зірка "Сутінків" Крістен Стюарт, яка зайняла друге місце з усіх екранних кіноперевтілень в образ леді Ді.

Також в картині ми побачимо таких акторів:

Джек Фартінг ("Пуаро"),

Шон Гарріс ("Макбет"),

Саллі Гокінс ("Безтурботна"),

Емі Менсон ("Одного разу в казці").

Цікаво, що музику для стрічки написав гітарист британської групи Radiohead – Джонні Грінвуд.

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