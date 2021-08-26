На фото зображено Крістен Стюарт, яка плаче у вишуканому вбрані, обернувшись спиною до глядачів.

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Постер до фільму "Спейсер" / Фото The Guardian

У мережі одразу ж почали шукати подібні варіанти суконь, на яку б та була схожа. За версією журналістів The Guardian, вона подібна до тієї, яку принцеса Діана одягала під час візиту до Королівського оперного театру і на прем'єру 15-го фільму про пригоди Джеймса Бонда "Живі вогні".



Принцеса Діана на прем’єрі фільму про Джеймса Бонда у 1987 році / Фото Getty images

Також сукня нагадує ту, в якій принцеса Діана з'явилася на зустрічі в Єлисейському палаці у 1988 році.



Принцеса Діана / Фото Money

Авторами цієї сукні стали Девід та Елізабет Емануель, британські дизайнери, які також створили її весільну сукню.



Принцеса Діана у весільній сукні / Фото Oprah Daily

Режисером стрічки виступив Пабло Ларрейн, який і запропонував Крістен Стюарт роль принцеси Діани. Автор майбутньої стрічки переконаний: саме ця актриса, яка також має бунтівний характер, найкраще зіграє Леді Ді у непростій драмі.

У фільмі я покажу життя принцеси Діани уподовж всього лише 3 днів. І це насправді поетичне уявлення того, що вона могла відчувати в цей час,

– пояснила Крістен Стюарт.

"Спенсер": що відомо про фільм

Ще у 2020 році Пабло Лоррейн змусив весь світ заговорити про свій майбутній проєкт "Спенсер". Все тому, що кіномани не погоджувались з вибором головної актриси стрічки. У мережі гостро критикували Крістен Стюарт, зазначаючи, що вона не зможе зіграти Леді Ді. Та від активності хейтерів рішення Пабло Лоррейна не змінилось.

Фільм "Спенсер" розповість про один з найдраматичніших моментів у житті принцеси Діани. За сюжетом, Леді Ді проведе різдвяний вікенд 1991 року з королівською родиною. Саме в Норфолку принцеса вирішить розлучитись з Чарльзом.

Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона зрікається цього титулу, сценарій казки перевертається з ніг на голову,

– зазначив Пабло Лоррейн.

Відомо, що окрім "Спенсера", на Венеційському кінофестивалі відбудеться прем'єра науково-фантастичного фільму Дені Вільньова "Дюна", головні ролі в якому зіграли Тімоті Шаламов і Зенден.