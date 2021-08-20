Нагадаємо, Бролін і Вільньов раніше разом працювали над гучним фільмом 2015 року "Сікаріо".

Цікаво Офіційно. "Дюну" покажуть в Україні у вересні – нова дата прем'єри

Про що розповідає стрічка

Адаптація однойменного роману Френка Герберта 1965 року – "Дюна" 2021 року – перший фільм запланованого двосерійного науково-фантастичного епічного серіалу. Дія фільму відбувається на планеті Арракіс. У центрі сюжету – молода людина, яку звати Пол (Тімоті Шаламе). Він спадкоємець шляхетної родини, втягнений у напружений конфлікт між родинами, які ворогують через цінну речовину, яка породила непорозуміння, суперечки і навіть війни.

Що про фільм сказав Джош Бролін

Очікування шанувальників "Дюни" досить високі. Джош Бролін в недавньому інтерв'ю ACE Universe пояснив свою позицію щодо фільму, назвавши його "кінематографічним шедевром".

"Вони показали фільм, коли він справді готовий. Я був вражений. Тобто я впевнено можу сказати, що це шедевр. Це справді кінематографічний шедевр, бо зміг втримати всі цих персонажів, їхні часові рамки, а також віддати належне історії. Це той випадок, коли все складається в пазл. Ви не дізнаєтеся, допоки не побачите наскільки це круто, – зазначив актор Бролін.

"Дюна" 2021: дивіться український трейлер

Актори, які взяли участь у фільмі: