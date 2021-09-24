Нагадаємо, світова прем’єра відбулася у вересні на Венеційському кінофестивалі і презентації на CinemaCon.

Цікаво Ода грі Крістен Стюарт – реакції на фільм про леді Ді "Спенсер" на Венеційському кінофестивалі

Фільм про три найсумніші дні принцеси Діани в час Різдва у королівському маєтку Сандрінгам у Норфолку зняв чилійський режисер Пабло Ларрейн після стрічки "Джекі" з Наталі Портман.

У центрі сюжету драматичного фільму – розлучення Леді Ді і принца Чарльза у 1991 році.

Що показали у трейлері

У трейлері ми бачимо, як королівська родина збирається у Сандрінгемскому палаці, щоб традиційно провести різдвяні канікули. Принцеса Діана навмисно запізнюється на зустріч аристократів. У ролику принцеса відчуває сум, нервує, почуває себе розгубленою. Вона переконує себе, що "це всього лише три дні". Син помічає емоції мами і запитує в неї: "Що сталося, чому ти почуваєшся засмученою?". У трейлері показали також королева Єлизавету, з якою Леді Ді матиме розмову, принца Чарльза та їхню дискусію.

Цікаво. До зйомок Крістен Стюарт готувалась упродовж кількох місяців. Актриса зізналась, що найскладнішим було емоційно підготуватись до цієї ролі та навчитись говорити з британським акцентом, який був у принцеси Діани

"Спенсер"2021: дивіться другий трейлер

Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона зрікається цього титулу, сценарій казки перевертається з ніг на голову,

– зазначив Пабло Лоррейн.

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Акторський склад

Окрім Крістен Стюарт, у картині ми побачимо таких акторів:

Джек Фартінг ("Пуаро");

Шон Гарріс ("Макбет");

Саллі Гокінс ("Безтурботна");

Емі Менсон ("Одного разу в казці").

Прем’єра в Україні запланована на 4 листопада 2021 року.