Нагадаємо, світова прем’єра відбулася у вересні на Венеційському кінофестивалі і презентації на CinemaCon.
Цікаво Ода грі Крістен Стюарт – реакції на фільм про леді Ді "Спенсер" на Венеційському кінофестивалі
Фільм про три найсумніші дні принцеси Діани в час Різдва у королівському маєтку Сандрінгам у Норфолку зняв чилійський режисер Пабло Ларрейн після стрічки "Джекі" з Наталі Портман.
У центрі сюжету драматичного фільму – розлучення Леді Ді і принца Чарльза у 1991 році.
Що показали у трейлері
У трейлері ми бачимо, як королівська родина збирається у Сандрінгемскому палаці, щоб традиційно провести різдвяні канікули. Принцеса Діана навмисно запізнюється на зустріч аристократів. У ролику принцеса відчуває сум, нервує, почуває себе розгубленою. Вона переконує себе, що "це всього лише три дні". Син помічає емоції мами і запитує в неї: "Що сталося, чому ти почуваєшся засмученою?". У трейлері показали також королева Єлизавету, з якою Леді Ді матиме розмову, принца Чарльза та їхню дискусію.
"Спенсер"2021: дивіться другий трейлер
Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона зрікається цього титулу, сценарій казки перевертається з ніг на голову,
– зазначив Пабло Лоррейн.
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Акторський склад
Окрім Крістен Стюарт, у картині ми побачимо таких акторів:
- Джек Фартінг ("Пуаро");
- Шон Гарріс ("Макбет");
- Саллі Гокінс ("Безтурботна");
- Емі Менсон ("Одного разу в казці").
Прем’єра в Україні запланована на 4 листопада 2021 року.