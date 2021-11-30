Комедії, мультфільми, фентезі, бойовики, жахи, драми, кримінали – кіногрудень обіцяє вразити неабияк. Редакція Кіно 24 підготувала яскраву добірку зі всіма найочікуванішими прем’єрами першого зимового місяця!

Не пропустіть прем’єри серіалів Прем'єри грудня 2021: якими новими серіалами здивують стрімінги під кінець року

Кінопрем’єри грудня 2021: огляд фільмів

Великий червоний пес Кліффорд / Clifford the Big Red Dog

Дата прем’єри: 2 грудня

Режисер: Волт Беккер

Жанр: мультфільм, пригоди, сімейний, комедія

У ролях: Джек Вайтхолл, Дербі Кемп, Сієнна Гіллорі

Захоплива історія за мотивами світового бестселера! Чарівний пес Кліффорд живе у звичайній сім’ї. Завдяки дбайливому ставленню, маленьке цуценя виросло до незбагненних розмірів. Які пригоди чекають на собаку і його родину – дивіться у стрічці.

"Великий червоний пес Кліффорд": дивіться трейлер

Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті / Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Дата прем’єри: 2 грудня

Режисер: Йоганнес Робертс

Жанр: бойовик, детектив, жахи

У ролях: Ганна Джон-Кеймен, Кая Скоделаріо, Роббі Амелл

Це нова екранізація культової відеогри, історія якої поверне нас у 1998 рік та розкриє всі секрети загадкового Раккун-Сіті.

"Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті": дивіться трейлер

Із зав'язаними очима

Дата прем'єри: 2 грудня

Режисер: Тарас Дронь

Жанр: драма, спорт

У ролях: Марина Кошкіна, Олег Шульга, Лариса Руснак

Бійчиня ММА, Юлія, – у спорті з дитинства. Вона відправляє суперниць у нокаут і не знає іншого світу, крім окресленого сіткою бійцівського рингу.

"Із зав'язаними очима": дивіться трейлер

Фантазії для дорослих / Les fantasmes

Дата прем’єри: 2 грудня

Режисери: Давід Фенкінос, Стефан Фонкінос

Жанр: комедія

У ролях: Карін Віар, Кароль Буке, Моніка Беллуччі

Шість різних пар у погоні за гострими відчуттями влаштують справжню буфонаду – кому вдасться зміцнити стосунки, а хто приречений на френдзону?

"Фантазії для дорослих": дивіться трейлер

Хід короля / Schachnovelle

Дата прем’єри: 2 грудня

Режисер: Філіпп Штьольцль

Жанр: драма, трилер

У ролях: Олівер Масучі, Альбрехт Щуч, Біргіт Мініхмайр

Це історія протистояння людини й системи, яка поєднує в собі історичну драму з психологічним трилером. Фільм знятий за мотивами останнього й найвідомішого твору знаменитого австрійського письменника Стефана Цвейга "Шахова новела".

"Хід короля": дивіться трейлер

Вестсайдська історія / West Side Story

Дата прем’єри: 9 грудня

Режисер: Стівен Спілберг

Жанр: драма, кримінал, мелодрама, мюзикл

У ролях: Рейчел Зеглер,Енсел Елгорт, Майк Фейст

В основі сюжету фільму – бродвейський мюзикл, який є адаптацією знаменитої історії кохання "Ромео і Джульєтти" Вільяма Шекспіра. Автори "Вестсайдської історії" вирішили перенести сучасних героїв у Нью-Йорк 1957 року.

"Вестсайдська історія": дивіться трейлер

Якщо ви пропустили Найжахливіші три дні Леді Ді: що показали у повному трейлері фільму "Спенсер"

Спенсер: Таємниця принцеси Діани / Spencer

Дата прем’єри: 9 грудня

Режисер: Пабло Ларраін

Жанр: драма

У ролях: Крістен Стюарт, Джек Фартінг, Шон Харріс

У центрі сюжету драматичного фільму – розлучення Леді Ді й принца Чарльза у 1991 році. Стрічка покаже три найсумніші дні принцеси Діани в час Різдва у королівському маєтку Сандрінгам у Норфолку.

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани": дивіться трейлер

Мій коханий ворог / The Hating Game

Дата прем’єри: 9 грудня

Режисер: Пітер Хатчингс

Жанр: комедія, мелодрама

У ролях: Люсі Хейл, Корбін Бернсен, Остін Стовелл

Люсі Хаттон впевненою ходою крокує до успіху. Вона працює у розкішному офісі та мріє про кар’єрний зліт. Звісно ж, на цьому шляху вона ні в якому разі не погодиться на компроміси із совістю. Однак, стикається з проблемою. Чим закінчиться ця історія – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Мій коханий ворог": дивіться трейлер

Людина-павук: Додому шляху нема / Spider-Man: No Way Home

Дата прем’єри: 16 грудня

Режисер: Джон Воттс

Жанр: бойовик, пригоди, фантастика

У ролях: Том Голланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч

У попередньому фільмі Містеріо заявив усьому світу про те, що Людина-павук – це Пітер Паркер. Життя стало неймовірно некомфортним для Пітера – кожен хоче з ним сфотографуватись. Схоже, що він звернеться за допомогою до Доктора Стрейджа, але закляття забуття, яке проголосить Стівен подіє зовсім не так, як передбачалось наперед. Чим закінчиться непередбачувана історія кіновсесвіту Marvel можна буде дізнатись вже 16 грудня!

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер

Ейфель / Eiffel

Дата прем’єри: 16 грудня

Режисер: Мартин Бурбулон

Жанр: біографія, драма

У ролях: П'єр Деладоншам, Емма Макі, Ромен Дюріс

Гюстав Ейфель – прославлений архітектор та інженер, нещодавно повернувся з Нью-Йорка, де працював над Статуєю Свободи. Окрім цього, він мріє про будівництво першої підземки в Парижі. Натомість на нього тисне уряд з ідеєю про зведення чогось незвичайного до світової виставки. Ейфель не хоче цього робити, поки не зустрічає прекрасну Едрієнн – фатальну жінку зі свого минулого. Тепер він побудує мрію й назавжди змінить вигляд Парижа та всієї Франції.

"Ейфель": дивіться трейлер

Цікаво Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс з’явилися на яскравих персонажних постерах "Матриці: Воскресіння"

Матриця: Воскресіння / The Matrix Resurrections

Дата прем’єри: 22 грудня

Режисер: Лана Вачовскі

Жанр: бойовик, фантастика

У ролях: Крістіна Річчі, Керрі-Енн Мосс, Кіану Рівз

У центрі сюжету, як і в попередніх частинах, – протистояння головних героїв у комп’ютерній програмі "Матриця", яка контролює Землю.

"Матриця: Воскресіння": дивіться трейлер

Кінгс Мен / The King's Man

Дата прем’єри: 30 грудня

Режисер: Метью Вон

Жанр: бойовик, комедія, кримінал, трилер

У ролях: Гарріс Дікінсон, Даніель Брюль, Рейф Файнз

Зграя найлютіших за всю історію людства тиранів і кримінальних геніїв разом планують розпочати війну з метою знищення мільйонів людей. Один чоловік має зіграти на випередження, аби зупинити злодіїв.

"Кінгс Мен": дивіться трейлер

Співай 2

Дата прем’єри: 30 грудня

Режисер: Гарт Дженнінгс

Жанр: комедія, мультфільм, сімейний, пригоди

У ролях: Торі Келлі, Меттью Мак-Конагей, Тарон Еґертон

Творці "Співай" беруть типові людські проблеми на шляху до мрії й щедро роздають їх звірям, які й виступають головними героями мультфільму. Їхнє життя та побут ідентичні з людськими, і, відповідно, мрії теж нічим не відрізняються. В цьому випадку – це вокал. "Співай 2" – хороший, позитивний та мелодійний мультфільм, який надихає зробити нарешті те, про що давно мріяв, або хоча б підспівувати головним героям.

"Співай 2": дивіться трейлер

Читайте також Як Оля Полякова та Дзідзьо помінялися тілами у трейлері новорічної комедії "Зірки за обміном"

Зірки за обміном

Дата прем’єри: 30 грудня

Режисер: Олексій Даруга

Жанр: комедія

У ролях: Михайло Хома, Ольга Полякова, Юрій Горбунов

За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Малякова та Фома Михайловський, несподіваним чином опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

"Зірки за обміном": дивіться трейлер