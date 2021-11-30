Комедії, мультфільми, фентезі, бойовики, жахи, драми, кримінали – кіногрудень обіцяє вразити неабияк. Редакція Кіно 24 підготувала яскраву добірку зі всіма найочікуванішими прем’єрами першого зимового місяця!
Не пропустіть прем’єри серіалів Прем'єри грудня 2021: якими новими серіалами здивують стрімінги під кінець року
Кінопрем’єри грудня 2021: огляд фільмів
Великий червоний пес Кліффорд / Clifford the Big Red Dog
Захоплива історія за мотивами світового бестселера! Чарівний пес Кліффорд живе у звичайній сім’ї. Завдяки дбайливому ставленню, маленьке цуценя виросло до незбагненних розмірів. Які пригоди чекають на собаку і його родину – дивіться у стрічці.
"Великий червоний пес Кліффорд": дивіться трейлер
Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті / Resident Evil: Welcome to Raccoon City
Це нова екранізація культової відеогри, історія якої поверне нас у 1998 рік та розкриє всі секрети загадкового Раккун-Сіті.
"Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті": дивіться трейлер
Із зав'язаними очима
Бійчиня ММА, Юлія, – у спорті з дитинства. Вона відправляє суперниць у нокаут і не знає іншого світу, крім окресленого сіткою бійцівського рингу.
"Із зав'язаними очима": дивіться трейлер
Фантазії для дорослих / Les fantasmes
Шість різних пар у погоні за гострими відчуттями влаштують справжню буфонаду – кому вдасться зміцнити стосунки, а хто приречений на френдзону?
"Фантазії для дорослих": дивіться трейлер
Хід короля / Schachnovelle
Це історія протистояння людини й системи, яка поєднує в собі історичну драму з психологічним трилером. Фільм знятий за мотивами останнього й найвідомішого твору знаменитого австрійського письменника Стефана Цвейга "Шахова новела".
"Хід короля": дивіться трейлер
Вестсайдська історія / West Side Story
В основі сюжету фільму – бродвейський мюзикл, який є адаптацією знаменитої історії кохання "Ромео і Джульєтти" Вільяма Шекспіра. Автори "Вестсайдської історії" вирішили перенести сучасних героїв у Нью-Йорк 1957 року.
"Вестсайдська історія": дивіться трейлер
Якщо ви пропустили Найжахливіші три дні Леді Ді: що показали у повному трейлері фільму "Спенсер"
Спенсер: Таємниця принцеси Діани / Spencer
У центрі сюжету драматичного фільму – розлучення Леді Ді й принца Чарльза у 1991 році. Стрічка покаже три найсумніші дні принцеси Діани в час Різдва у королівському маєтку Сандрінгам у Норфолку.
"Спенсер: Таємниця принцеси Діани": дивіться трейлер
Мій коханий ворог / The Hating Game
Люсі Хаттон впевненою ходою крокує до успіху. Вона працює у розкішному офісі та мріє про кар’єрний зліт. Звісно ж, на цьому шляху вона ні в якому разі не погодиться на компроміси із совістю. Однак, стикається з проблемою. Чим закінчиться ця історія – дізнаєтеся після перегляду стрічки.
"Мій коханий ворог": дивіться трейлер
Людина-павук: Додому шляху нема / Spider-Man: No Way Home
У попередньому фільмі Містеріо заявив усьому світу про те, що Людина-павук – це Пітер Паркер. Життя стало неймовірно некомфортним для Пітера – кожен хоче з ним сфотографуватись. Схоже, що він звернеться за допомогою до Доктора Стрейджа, але закляття забуття, яке проголосить Стівен подіє зовсім не так, як передбачалось наперед. Чим закінчиться непередбачувана історія кіновсесвіту Marvel можна буде дізнатись вже 16 грудня!
"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер
Ейфель / Eiffel
Гюстав Ейфель – прославлений архітектор та інженер, нещодавно повернувся з Нью-Йорка, де працював над Статуєю Свободи. Окрім цього, він мріє про будівництво першої підземки в Парижі. Натомість на нього тисне уряд з ідеєю про зведення чогось незвичайного до світової виставки. Ейфель не хоче цього робити, поки не зустрічає прекрасну Едрієнн – фатальну жінку зі свого минулого. Тепер він побудує мрію й назавжди змінить вигляд Парижа та всієї Франції.
"Ейфель": дивіться трейлер
Цікаво Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс з’явилися на яскравих персонажних постерах "Матриці: Воскресіння"
Матриця: Воскресіння / The Matrix Resurrections
У центрі сюжету, як і в попередніх частинах, – протистояння головних героїв у комп’ютерній програмі "Матриця", яка контролює Землю.
"Матриця: Воскресіння": дивіться трейлер
Кінгс Мен / The King's Man
Зграя найлютіших за всю історію людства тиранів і кримінальних геніїв разом планують розпочати війну з метою знищення мільйонів людей. Один чоловік має зіграти на випередження, аби зупинити злодіїв.
"Кінгс Мен": дивіться трейлер
Співай 2
Творці "Співай" беруть типові людські проблеми на шляху до мрії й щедро роздають їх звірям, які й виступають головними героями мультфільму. Їхнє життя та побут ідентичні з людськими, і, відповідно, мрії теж нічим не відрізняються. В цьому випадку – це вокал. "Співай 2" – хороший, позитивний та мелодійний мультфільм, який надихає зробити нарешті те, про що давно мріяв, або хоча б підспівувати головним героям.
"Співай 2": дивіться трейлер
Читайте також Як Оля Полякова та Дзідзьо помінялися тілами у трейлері новорічної комедії "Зірки за обміном"
Зірки за обміном
За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Малякова та Фома Михайловський, несподіваним чином опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.
"Зірки за обміном": дивіться трейлер