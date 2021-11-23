Основою сюжету четвертого фільму "Матриці" стало продовження лінії протистояння головних героїв попередніх фільмів зі світом комп'ютерної матриці, яка встановила контроль над планетою. "Матриця: Перезавантаження" упродовж 13 років залишалася найкасовішим фільмом з рейтингом R: її змогли обійти тільки "Джокер" і дві частини "Дедпула".

До теми Warner Bros. оголосила офіційну назву "Матриці 4" і показала трейлер: що нам про це відомо

Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс знову зіграли свої ролі Нео та Триніті. Також у фільмі зіграли такі актори:

  • Яг'я Абдул-Матін II;
  • Пріянка Чопра;
  • Джонатан Ґрофф;
  • Ніл Патрік Гарріс;
  • Джессіка Генвік;
  • Крістіна Річчі;
  • Тельма Гопкінс;
  • Ерендира Ібарра;
  • Тобі Онвумере;
  • Макс Рімельт;
  • Брайан Дж. Сміт;
  • Пінкетт Сміт.


Кіану Рівз на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму


Яг'я Абдул-Матін II на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму


Керрі-Енн Мосс на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму


Джессіка Генвік на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму

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Про що розповідає "Матриця 4"

У центрі сюжету, як і в попередніх частинах, – протистояння головних героїв у комп’ютерній програмі "Матриця", яка контролює Землю.

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Що таке "Матриця"

Серія фільмів "Матриця" – наукова фантастика, знята у жанрах кіберпанк. Станом на грудень 2019 року франшиза вміщує в собі трилогію художніх фільмів, яка почалася з "Матриці" (1999 рік) та продовжилася частинами "Матриця: Перезавантаження" (2003 рік) і "Матриця: Революція" (2003 рік). Сценарії до трьох фільмів, а також режисерську роботу виконали брати Ендрю і Ларрі Вачовскі, а продюсером картин виступив Джоел Сілвер.