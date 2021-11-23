Нагадаємо, серіал "Гра в кальмара" провів 46 днів поспіль на першому місці в рейтингу Netflix. Його подивилися понад 140 мільйонів користувачів у всьому світі. А це 66 % від загальної кількості акаунтів стрімінгу.

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Ще один південнокорейський фентезійний серіал жахів від Netflix відразу став глобальним явищем: "Поклик пекла" перекинув "Гру у кальмара", ставши найпопулярнішим телешоу на платформі,

– йдеться у повідомленні.

Про що розповідає серіал "Поклик пекла"

Кадри серіалу – надзвичайно жорстокі, глядачам може здатися, що режисери навіть перестаралися. У центрі сюжету – група демонів, які вистежують грішників. Величезні істоти вбивають людей, які отримали попередження про смерть, точну дату і час. "Гігантські волохаті створіння спалюють своїх жертв і відправляють їх у пекло, що спричиняє спалах громадської істерії та релігійного фанатизму", – пише The Guardian.

Реліз "Поклику пекла" відбувся у вересні у 2021 році у Торонто.

"Поклик пекла" 2021: дивіться трейлер