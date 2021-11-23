Основой сюжета четвертого фильма "Матрица" стало продолжение линии противостояния главных героев предыдущих фильмов с миром компьютерной матрицы, которая установила контроль над планетой. "Матрица: Перезагрузка" на протяжении 13 лет оставалась самым кассовым фильмом с рейтингом R: ее смогли обойти только "Джокер" и две части "Дэдпула".

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Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова сыграли свои роли Нео и Тринити. Также в фильме сыграли такие актеры:

Ягья Абдул-Матин II;

Приянка Чопра;

Джонатан Грофф;

Нил Патрик Харрис;

Джессика Хенвик;

Кристина Риччи;

Тельма Хопкинс;

Эрендира Ибарра;

Тоби Онвумере;

Макс Римельт;

Брайан Дж. Смит;

Пинкетт Смит.



Киану Ривз на персональном постере "Матрица: Воскресение" / Фото из твитера фильма



Ягья Абдул-Матин II на персональном постере "Матрица: Воскресение" / Фото из твитера фильма



Керри-Энн Мосс на персональном постере "Матрица: Воскресение" / Фото из твитера фильма



Джессика Хенвик на персональном постере "Матрица: Воскресение" / Фото из твитера фильма

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О чем рассказывает "Матрица 4"

В центре сюжета, как и в предыдущих частях, – противостояние главных героев в компьютерной программе "Матрица", которая контролирует Землю.

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