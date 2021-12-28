В нашей подборке есть герои разных характеров, мы уверены, каждый найдет своего любимого. Вы увидите веселые и щемящие истории о сложных подростках, идеальных мамах, непримиримых соперниках, папе-рокере, семье бизнесменов, начинающем музыканте Кузьме. Более того, увидите "неповторимую историю борьбы и любви, которая пережила века" – легенду о карпатском рыцаре.

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Чтобы еще больше подогреть интерес к долгожданным премьерам, презентуем вам шоурил, в котором показали захватывающие кадры с главными героями самых ожидаемых премьер первой половины 2022 года. Обещаем, вы будете удивлены!

Шоурил с украинскими премьерами первой половины 2022 года: смотрите трейлер онлайн

Самые ожидаемые украинские премьеры 2022 года с множеством удивительных историй

Звезды по обмену

Дата релиза: 1 января

В ролях: Оля Полякова, Дзидзьо (Михаил Хома), Сергей Лыба, Дмитрий Вивчарюк, Мария Пустова, Евфросиния Мельник, Олег Волощенко, Елизар Назаренко, Роман Халаимов, Наталья Сумская, Юрий Горбунов и другие.

Вашему вниманию – первая горячая комедия года, которая расскажет о непримиримых соперниках на сцене – Поле Маляковой и Фоме Михайловском. По сюжету, звезды шоубизнеса неожиданно меняются телами. Согласитесь, ситуация забавная и вышлифованная многими кинорежиссерами. Однако, в долгожданной ленте вы увидите самую веселую историю, энергичную, драйвовую! Чего только не делали герои, чтобы вернуть свои жизни обратно. Насколько тяжело им удавалось решить семейные и романтические проблемы своего оппонента – узнаете после просмотра. Запишите эту дату себе в календарик, вас ждет настоящий взрыв эмоций!

"Звезды по обмену": смотрите трейлер

Лучшие выходные

Дата релиза: 2 февраля

В ролях: Дарья Петрожицкая, Элиас Райкерт, Ганс Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ирма Витовская, Алина Чебан, Богдан Осадчук, Георгий Хостикоев, Наталия Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Валерий Морозов.

По сюжету, парень из Германии приезжает в Украину и устраивается волонтером на Atlas Weekend. Пока парень пытается влюбить в себя девушку, теряет зарубежного хедлайнера фестиваля. В то же время ребята из Кривого Рога организовывают мальчишник, но без ссор, драк не обойтись. Спорят как дети, дерутся как взрослые! Кроме этого, нам покажут щемящую историю, как юная девушка из Одессы ищет своего отца-рокера, которого, представьте, не видела 10 лет. За это время она лишь идеализировала себе образ отца и представляла разные истории.

На этом путешествие не останавливается! Самые ярые поклонники украинских комедий увидят историю о том, как карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат срывает ей абсолютно все планы. Наверное, у каждого была знакомая ситуация – когда чего-то очень сильно хочешь, а потом раз и возвращаешься к тем ситуациям, которые подбрасывает сама жизнь. Мы уверены, это будет самое сумасшедшее путешествие героев и их Лучшие выходные! Как их не любить?

Интересно. В картине примут участие звездные камео: VERKA SERDUCHKA & band, alyona alyona, The HARDKISS, ONUKA, Артем Пивоваров, Алексей Дурнев.

"Лучшие выходные": смотрите трейлер к комедии

Большая прогулка

Дата релиза: 24 марта

В ролях: Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин, Алексей Завгородний/Позитив, Илья Паладин, Марго Крупина-Биньковская, Вероника Лукьяненко, Алекс Березовский, Валерий Швец, Владислав Писаренко.

В центре событий – двое совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплый весенний день они решают традиционно поехать "на шашлыки". Так случилось, что каждая из семей оказалась на одной поляне, которую они считают "своей". Спор, который между ними разгорается, впоследствии перерастает в гротескную "войну" за место под приготовление шашлыков. Внезапно появляется третий претендент – коррупционер, который на той поляне спрятал свои деньги... неужели они исчезли из тайника.

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Вас ждет история, которая покажет разные взгляды не только на рецепт маринада к шашлыку, но и на "как правильно жить". Картина полна хитростей, подстав, противостояний, рассказывает о героях с огромными деньгами и неожиданных гостях. Однако, как бы мы сильно не ругались, спорили и доказывали друг другу свою правоту, перед лицом настоящей угрозы мы всегда мощная суперсила.

В этом, как и в предыдущем, в фильме покажут звездных камео – VERKA SERDUCHKA & мама, Андрея Пятова, Евгения Коноплянку. Так что шампуры вверх!

"Большая прогулка": смотрите трейлер комедии

Я, "Победа" и Берлин

Дата релиза: 24 марта

В ролях: Иван Блиндар, Владимир Гева, Мария Стопник.

Для поклонников Андрея Кузьменко эта лента будет иметь особое значение. В фильме речь идет об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. По сюжету, за три дня до запланированного концерта, он отправился со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Ребятам известно, что там есть коллекционер, который готов обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а парням из группы – успеть на выступление. Здесь начнется самое интересное, потому что уже с первых минут путешествия все, конечно, пойдет не по плану. Зрителям точно будет известно одно: приключение поможет героям обрести истинное предназначение, потому что "жизнь красива, когда цветная".

Интересно. Одна из основных идей фильма – воссоздать атмосферу 1990-х годов, которые, как никогда "актуальны", и погрузить в нее зрителей. Они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, рубашки в клетку, длинные плащи, очки и красные колготки. Ведь сегодня 1990-е активно возвращаются в моду!

Кстати, известные музыканты записали каверы-версии 16 песен культовой украинской группы "Скрябин". Треки можно будет услышать в приключенческом фильме "Я, "Победа" и Берлин".

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите трейлер к роуд-муви

Довбуш

Дата релиза: 12 мая

В ролях: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий, Матеуш Косьцюкевич, Агата Бузек, Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипильский, Александр Мавриц.

В центре событий – Карпаты в 18 веке. По сюжету, гуцулы вынуждены бежать в горы из-за беспощадного правления польской шляхты. Олекса и Иван Довбуши, которые являются братьями, становятся опришками и оказываются вне закона. В поисках мести панам за убийство их родителей, становятся врагами. Один стремится к деньгам, второй – к справедливости.

В официальном синопсисе к фильму говорится о гуцулах, которые начинают восстание, которое возглавляет Олекса; рассказывают о шляхте, которая делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Однако, он их перехитрил.

Украинские супергерои тоже существуют

Разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколения тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и обиде. О том, как он жил и как обманул смерть, – говорится в официальном синопсисе к историческому фильму.

Особенность этого фильма в том, что авторы проекта возрождали ремесла и реставрировали уникальные техники боя, изучали музыкальную, материальную и нематериальную культуру времени, которое изображено в ленте. Все это, по словам Олеся Санина, чтобы "рассказать неповторимую историю борьбы и любви, которая пережила века". Основным лозунгом авторы своего фильма считают достоинство или забвение.

Наш фильм об украинском легендарном опришке Олексе Довбуше. О том, как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре. О его силе и любви, об измене и обиде. О том, как он жил и как любил, – рассказал режиссер киноленты.

"Довбуш": смотрите трейлер исторического экшена