Известную украинскую балладу "Мовчати" Скрябин записал с певицей Ириной Билык. Тихое, спокойное и проникновенное пение в унисон, имитирующее диалог между мужчиной и женщиной, стало гимном всех влюбленных в 2000-х. Даже сейчас трек можно найти в плейлистах современной молодежи. Кавер песни от БЕZ ОБМЕЖЕНЬ можно послушать по ссылке. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Сергей Танчинец, лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ подчеркнул, что его судьба уже дважды объединяла с песней Кузьмы Скрябина. Ранее, 2 года назад, они презентовали кавер, посвященный четвертой годовщине со дня гибели Андрея Кузьменко. И когда продюсеры фильма "Я, "Победа" и Берлин" обратились к нему с предложением создать перепев песни, они без сомнений согласились.

Мы не были с Андреем друзьями, но я с большим уважением отношусь к его творчеству. Особенно мне по душе песни раннего его периода. Я без преувеличения считаю Андрея символом украинской музыки,

– поделился Сергей.

"На этот раз для песни "Мовчати" мы сделали современное рок звучание, дополнили новым драматическим настроением, но главное – сохранили при этом характер и содержание, которые в них закладывал Кузьма и все авторы, причастные к созданию этой песни! На самом деле мне очень интересно посмотреть, как будет экранизирована книга "Я, "Победа" и Берлин", интересна игра и сочетание музыкального ряда, к которому нам выпала честь быть причастными", – дополнил он.

Кавер-версия песни "Мовчати" от БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: слушайте онлайн

Напомним, что ранее музыкант и саунд-продюсер MONATIK представил кавер на хит "Старі фотографії", который также украсил ряд саундтреков ленты.

Интересные факты о фильме "Я, "Победа" и Берлин"

В ленте речь идет об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам – успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти подлинное предназначение;

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Одной из основных идей фильма является воспроизведение атмосферы 90-х годов и погружение в нее зрителей. Они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, клетчатые рубашки, длинные плащи, очки и красные колготки;

Премьера на больших экранах запланирована весной 2022 года.

"‎‎Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите тизер-трейлер к фильму