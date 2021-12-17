Відому українську баладу "Мовчати" Скрябін записав зі співачкою Іриною Білик. Тихий, спокійний та проникливий спів в унісон, який імітує діалог між чоловіком та жінкою, став гімном усіх закоханих у 2000-х. Навіть зараз трек можна знайти в плейлистах сучасної молоді. Кавер пісні від БЕZ ОБМЕЖЕНЬ можна послухати за посиланням. Про це нам повідомила персслужба фільму.

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Сергій Танчинець, лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ наголосив, що його доля вже двічі поєднувала з піснею Кузьми Скрябіна. Раніше, 2 роки тому, вони презентували кавер, який був присвячений четвертій річниці з дня загибелі Андрія Кузьменка. І коли продюсери фільму «Я, “Побєда” і Берлін» звернулися до нього з пропозицією створити переспів пісні, вони без жодних сумнівів погодилися.

Ми не були з Андрієм друзями, але я з великою повагою ставлюся до його творчості. Особливо мені до душі пісні раннього його періоду. Я без перебільшення вважаю Андрія символом української музики,

– поділився Сергій.

"Цього разу для пісні "Мовчати" ми зробили сучасне рок звучання, доповнили новим драматичним настроєм, але головне – зберегли при цьому характер та зміст, які в них закладав Кузьма та усі автори причетні до створення цієї пісні! Насправді мені дуже цікаво подивитися, як буде екранізована книга "Я, "Побєда" і Берлін", цікава гра акторів та поєднання музичного ряду, до якого нам випала честь бути причетними", – доповнив він.

Кавер-версія пісні "Мовчати" від БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: слухайте онлайн

Нагадуємо, що раніше музикант та саунд-продюсер MONATIK представив кавер на хіт "Старі фотографії", який також прикрасив низку саундтреків стрічки.

Цікаві факти про фільм "‎‎Я, "Побєда" і Берлін"

У стрічці йдеться про історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення;

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Однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 90-х років та занурити в неї глядачів. Вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки;

Прем'єру на великих екранах заплановано на весну 2022 року.

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться тизер-трейлер до фільму