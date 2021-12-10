Така подія відбулася вперше в історії українського кіно. Окрім Монатіка, ще інші відомі музиканти записали кавери-версії 16 пісень культового українського гурту "Скрябін". Треки можна буде почути в пригодницькому роуд-муві "‎‎Я, "Побєда" і Берлін", знятому кінокомпанією Star Media за мотивами однойменної книги Андрія Кузьменка. про це нам повідомила пресслужба фільму.

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Як же я люблю цю пісню! Ми відчували величезну відповідальність і хвилювання під час роботи над цим твором. Велика честь його виконувати. Дякуємо за довіру всім творцям фільму за книгою геніального Кузьми Скрябіна. Я з нетерпінням чекаю "Я "Побєда" і Берлін",

– поділився MONATIK.

Прослухати трек гурту MONATIK можна за посиланням.

Кавер-версія пісні "Старі фотографії" від MONATIK: слухайте онлайн

Коротко про ідею каверів на пісні Кузьми

Режисер Ольга Ряшина та продюсери фільму об'єднали різні за стилем, подачею, поглядом треки в крутий мікс, який дозволить перейнятися атмосферою фільму та епохою 1990-х, відчути весь спектр емоцій, прожити разом з героями карколомні пригоди;

До співробітництва було залучено як найвідоміших музикантів, чиї хіти підкорили не лише всю Україну й потрапили в список найкращих плейлистів за кордоном, так і маловідомих виконавців.

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Цікаві факти про фільм "‎‎Я, "Побєда" і Берлін"

У стрічці йдеться про історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення;

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Однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 90-х років та занурити в неї глядачів. Вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки;

Прем'єру на великих екранах заплановано на весну 2022 року.

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться тизер-трейлер до фільму