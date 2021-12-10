Такое событие произошло впервые в истории украинского кино. Кроме Монатика, еще другие известные музыканты записали каверы-версии 16 песен культовой украинской группы "Скрябин". Треки можно будет услышать в приключенческом роуд-муви "‎Я, "Победа" и Берлин", снятом кинокомпанией Star Media по мотивам одноименной книги Андрея Кузьменко. Об этом нам сообщила пресс-служба фильма.

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Как же я люблю эту песню! Мы чувствовали огромную ответственность и волнение во время работы над этим произведением. Большая честь ее исполнять. Спасибо за доверие всем создателям фильма по книге гениального Кузьмы Скрябина. Я с нетерпением жду "‎Я, "Победа" и Берлин",

– поделился MONATIK.

Прослушать трек группы MONATIK можно по ссылке.

Кавер-версия песни "Старі фотографії" от MONATIK: слушайте онлайн

Кратко об идее каверов на песни Кузьмы

Режиссер Ольга Ряшина и продюсеры фильма объединили разные по стилю, подаче, взгляду треки в крутой микс, который позволит проникнуться атмосферой фильма и эпохой 1990-х, ощутить весь спектр эмоций, прожить вместе с героями сногсшибательные приключения;

К сотрудничеству были привлечены как известных музыканты, чьи хиты покорили не только всю Украину и попали в список лучших плейлистов за рубежом, так и малоизвестные исполнители.

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Интересные факты о фильме "‎Я, "Победа" и Берлин"

В ленте говорится об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение;

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Одной из основных идей фильма является воссоздать атмосферу 90-х годов и погрузить в нее зрителей. Они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, рубашки в клетку, длинные плащи, очки и красные колготки;

Премьера на больших экранах запланирована на весну 2022 года.

"‎Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите тизер-трейлер к фильму