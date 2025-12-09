3 цікаві фільми з Джоном Малковичем, які варто подивитися

Сьогодні, 9 грудня, день народження святкує американський актор Джон Малкович. Йому виповнилося 72 роки.

У матеріалі 24 Каналу читайте, в яких фільмах знявся Джон Малкович. Якщо ви так і не знайшли, що подивитися ввечері, не оминайте нашу добірку.

Список фільмів з Джоном Малковичем

"РЕД" (2010)

Рейтинг IMDb : 7.0/10

: 7.0/10 Роль: Марвін Боггс

Оперативник Френк Мозес пішов у відставку. Життя чоловіка проходить спокійно, та раптом у його будинок заходить загін озброєних бійців. Головний герой втікає, а з собою бере клерка пенсійної контори Сару. Френк хоче розібратися у ситуації, тож звертається за допомогою до колег.

"РЕД": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий Бак Говард" (2008)

Рейтинг IMDb : 6.4/10

: 6.4/10 Роль: Бак Говард

У центрі сюжету – фокусник-гіпнотизер, чия кар'єра підходить до завершення, та його помічник. Останній покинув навчання в юридичній школі заради роботи й засмутив свого батька. Головні герої презентують шоу у різних провінційних містах, проте одного разу все змінюється.

"Великий Бак Говард": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підміна" (2008)

Рейтинг IMDb : 7.7/10

: 7.7/10 Роль: преподобний Ґустав Бріґлеб

Події фільму, що заснований на реальних подіях, розгортаються у Лос-Анджелесі 1920-х років. Це історія про Крістін Коллінз, яка звертається до поліції через зникнення свого сина.

Пізніше поліцейські повідомляють, що знайшли хлопчика, але головна героїня заявляє, що це не її син. Після цього жінку відправляють до клініки для психічнохворих. Згодом Крістін дізнається, що її дитина стала жертвою серійного вбивці. Вона намагається самостійно знайти правду і починає боротися із системою.

"Підміна": дивіться онлайн трейлер фільму