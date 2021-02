Найпопулярніші фільми з Джоном Траволтою до дня народження зірки

18 лютого Джон Траволта святкує свій день народження. Цьогоріч йому виповнилося 67 років, хоч з першого погляду й не скажеш.

У більшості випадків Джон Траволта грає хуліганів або поганців. Редакція Кіно 24 вкотре переконалась в цьому, коли почала пригадувати усі фільми з актором. До дня народження зірки ми підібрали найпопулярніші кінострічки, у яких він грав.

"Кримінальне чтиво"

Рік виходу: 1994

1994 Рейтинг IMDb: 8,9

Один з найпопулярніших фільмів Квентіна Тарантіно. Як і у більшості його стрічок, сюжет фільму нелінійний. У ньому переплітаються 5 історій і всі вони так чи інакше пов'язані з криміналом.

Джон Траволта грає Вінсента Вегу – бандита, який за дорученням боса забрати валізу у колишніх компаньйонів. Дорогою Вінсент обговорює разом з напарником ще одне доручення боса – "вивести у світ" його дружину Мію. Саме з нею він пізніше виконає легендарний твіст під сингл Чака Беррі "You Never Can Tell".

Фільм "Кримінальне чтиво": дивитися сцену

"Тонка червона лінія"

Рік виходу: 1998

1998 Рейтинг IMDb: 7,6

Це адаптація автобіографічного роману Джеймса Джонса. Фільм розповідаю історію про війська США у битві за Гуадалканал під час Другої світової війни. Джон Траволта виконує роль генерала бригади Квінтарда.

Фільм "Тонка червона лінія": дивіться фільм

"Без обличчя"

Рік виходу: 1997

1997 Рейтинг IMDb: 7,2

Щоб перешкодити терористичній змові, агент ФБР бере участь у складній операції. Він пересаджує обличчя і приймає особистість злочинця, який убив його єдиного сина. План псується, коли злочинець передчасно прокидається і хоче пересадити собі обличчя агента ФБР.

Фільм "Без обличчя": дивіться трейлер

"Пароль "Риба-Меч""

Рік виходу: 2001

2001 Рейтинг IMDb: 6,5

Колишній співробітник ЦРУ Гебріел Шир став одним з найнебезпечніших шпигунів у світі. Він планує вкрасти 9 мільярдів доларів з нелегальних урядових фондів. Для цього йому потрібен хороший хакер, який може зламати систему безпеки будь-якої комп'ютерної мережі.

Фільм "Пароль "Риба-Меч"": дивіться трейлер

"Феномен"

Рік виходу: 1996

1996 Рейтинг IMDb: 6,4

Звичайний автомеханік з доброзичливого містечка стає свідком, як з неба спускається яскраве світло. Після того, як з'ясувалось, що цей феномен бачив лише він, чоловік помічає у собі здібності до телекінезу та інші нові можливості свого мозку.

Фільм "Феномен": дивіться трейлер

"З Парижа з любов'ю"

Рік виходу: 2010

2010 Рейтинг IMDb: 6,5

У Парижі молодий співробітник офісу посла США зустрічається з американським шпигуном. Вони прагнуть зупинити терористичний акт в місті.

Фільм "З Парижа з любов'ю": дивіться трейлер

"Каратель"

Рік виходу: 2004

2004 Рейтинг IMDb: 6,4

Фільм заснований на коміксах Marvel. Це історія про колишнього оперативника Френка Касла, який хоче помститися за смерть своєї родини. Джон Траволта виконав роль антагоніста Говарда Сейнта.

Фільм "Каратель": дивіться трейлер

"Бріолін"

Рік виходу: 1978

1978 Рейтинг IMDb: 7, 2

Це музичний фільм за мотивами бродвейського мюзиклу, який розповідає про життя американської молоді у 1950 роках. Денні Зуко і австралійка Сенді Олссон випадково зустрілися на пляжі й закохались одне в одного. Але літо закінчилось. Юнак і дівчина розлучилися з думкою, що більше ніколи не побачаться.

Але плани батьків Сенді змінилися й дівчина залишилась в США. Вона пішла в місцеву школу Rydell High, де, як виявилось, навчається Денні.

Фільм "Бріолін": дивіться трейлер