Бив головою об мармурову підлогу та душив: зірку фільмів Marvel знову звинуватили в насильстві

Голлівудського актора Джонатана Мейджорса знову звинуватили у насильстві над колишньою дівчиною Грейс Джаббарі. Танцівниця стверджує, що актор жорстоко знущався з неї.

За її словами, це відбувалося протягом двох років їхніх стосунків. Танцівниця знову подала позов до суду Нью-Йорка і заявила про побої, напад і наклеп з боку Джонатана.

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Джонатана Мейджорса знову звинуватили в насильстві: що відомо

Згідно з позовом, актор фільмів Marvel одного разу силою кинув Джаббарі на капот автомобіля. Після цього Мейджорс заткнув їй рот рукою, щоб не чути її криків про допомогу.

Дівчина стверджує, що після інциденту її хлопець відвів до будинку і кілька разів ударив головою об мармурову підлогу та душив.

Також були випадки словесного насильства – Джонатан погрожував своїй дівчині вбивством і намагався залякати її, щоб вона не зверталася за допомогою.

Ще один інцидент стався у 2022 році – тоді актор, розлючений на свою кохану, затиснув їй руки й вдарив об стіну, спричинивши ще одну травму голови.

У 2023 році Мейджорса уже звинувачували у насильстві: подробиці

Під час арешту в Нью-Йорку Мейджорса звинуватили у нападі на Джаббарі у їхньому автомобілі. Виявилося, що Грейс взяла телефон чоловіка після того, як на пристрій надійшло повідомлення від іншої жінки. Потерпіла повідомила, що під час спроби відібрати телефон Мейджорс здійснив сильний удар по її голові, що спричинило набряк і сильний біль.

Адвокат Джонатана заявив, що артист і далі домагатиметься справедливості та спробує очистити своє ім'я.