Бил головой о мраморный пол и душил: звезду фильмов Marvel снова обвинили в насилии

Голливудского актера Джонатана Мейджорса снова обвинили в насилии над бывшей девушкой Грейс Джаббари. Танцовщица утверждает, что актер жестоко издевался над ней.

По ее словам, это происходило в течение двух лет их отношений. Танцовщица снова подала иск в суд Нью-Йорка и заявила о побоях, нападении и клевете со стороны Джонатана.

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Джонатана Мейджорса снова обвинили в насилии: что известно

Согласно иску, актер фильмов Marvel однажды силой бросил Джаббари на капот автомобиля. После этого Мейджорс заткнул ей рот рукой, чтобы не слышать ее криков о помощи.

Девушка утверждает, что после инцидента ее парень отвел в дом и несколько раз ударил головой о мраморный пол и душил.

Также были случаи словесного насилия – Джонатан угрожал своей девушке убийством и пытался запугать ее, чтобы она не обращалась за помощью.

Еще один инцидент произошел в 2022 году – тогда актер, разъяренный на свою возлюбленную, зажал ей руки и ударил о стену, вызвав еще одну травму головы.

В 2023 году Мейджорса уже обвиняли в насилии: подробности

Во время ареста в Нью-Йорке Мейджорса обвинили в нападении на Джаббари в их автомобиле. Оказалось, что Грейс взяла телефон мужа после того, как на устройство поступило сообщение от другой женщины. Потерпевшая сообщила, что во время попытки отобрать телефон Мейджорс совершил сильный удар по ее голове, что повлекло отек и сильную боль.

Адвокат Джонатана заявил, что артист и дальше будет добиваться справедливости и попытается очистить свое имя.