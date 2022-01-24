Джонні Депп повертається в кіно: що відомо про першу велику роль актора після скандалу

Після гучного розлучення з Ембер Герд у 2016 році та звинувачень у насильстві, були підозри, що американський актор вже не з’явиться у світі кіно. Однак, Джонні Депп повертається і вперше після скандалу він зіграє головну роль.

Актор перевтілиться у французького короля Людовика XV у драмі режисерки Майвенн, яка також бере участь у зйомках. Вона зіграє в картині Мадам дю Баррі, фаворитку короля-бабія.

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Назву та сюжет фільму поки не розсекречують. Відомо, що зйомки триватимуть три місяці у різних місцях Парижа, зокрема у Версальському палаці.



Людовик XV та Мадам дю Баррі / Фото з Вікіпедії / Колаж 24 каналу

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Цікаво, що правління Людовика XV було одним із найтриваліших в історії – 59 років. Однак, наприкінці життя його звинувачували у розпусті та корупції. Король мало приділяв уваги управлінню державою, тому програв Семирічну війну (1756—1763 роки), унаслідок якої Франція втратила низку колоній.



Версаль, де відбуватиметься більшість зйомок / Фото з Вікіпедії

Нагадаємо, після скандального судового процесу з Ембер Герд, студія Warner Bros. звільнила актора з останньої частини фільму "Фантастичні звірі і де їх шукати". Замість Деппа, головного лиходія Ґеллерта Ґріндельвальда, у третій частині франшизи зіграв Мадс Міккельсен.

Нещодавно компанія Discovery+ повідомила, що планує зняти документальний фільм про судовий розгляд щодо розлучення між американськими акторами Джонні Деппом та Ембер Герд. У стрічці обґрунтують дві сторони, покажуть інтерв'ю з адвокатами, а також фрагменти домашніх відео і телефонних розмов акторів.

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Що відомо про скандальне розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд