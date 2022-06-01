Суд присудив Деппу компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів, а Герд – в розмірі 2 мільйони доларів – семеро присяжних вирішили, що актор також обмовив колишню дружину. Власне він назвав її заяву про насильство "містифікацією".

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Реакція Джонні Деппа

Джонні Депп опублікував заяву після вердикту присяжних, повідомляє ВВС News.

Шість років тому назавжди змінилося моє життя, життя моїх дітей, життя найближчих мені людей, а також життя людей, які багато років підтримували й вірили в мене,

– сказав він.

"Все миттєво", – доповнив він.

Як повідомив актор, через засоби масової інформації на нього було висунуто помилкові, дуже серйозні та кримінальні звинувачення, що викликало нескінченний шквал ненависницького контенту, що мало вплив на його життя та кар'єру.

І через шість років присяжні повернули мені життя. Я був справді принижений,

– заявив Депп.

"Правда ніколи не гине"

"Моє рішення продовжити цю справу, дуже добре знаючи про юридичні перешкоди, з якими я зіткнуся, і про неминучу всесвітню виставу в моєму житті, було прийнято лише після довгих роздумів. Із самого початку метою порушення цієї справи було розкриття правди незалежно від результату", – сказав він.

За словами актора, "краще ще попереду, і новий розділ нарешті розпочався. Veritas numquam perit. Істина ніколи не гине".

Як відреагували адвокати Деппа

Адвокатка Камілла Васкес подякувала присяжним і заявила, що вердикт підтверджує, що "претензії до Джонні Деппа є наклепницькими та не підтверджуються жодними доказами".

"Ми такі вдячні присяжним за їхнє ретельне обговорення", – сказала вона журналістам після суду.

Інший адвокат Деппа, Бенджамін Чу, сказав, що команда Деппа "дуже задоволена тим, що судовий процес знайшов відгук у таких людей у ​​суспільстві, які цінують правду та справедливість".

Тепер, коли журі винесло остаточний вердикт, настав час перевернути сторінку і зазирнути в майбутнє,

– підсумував він.

Реакція Ембер Герд

Як повідомило видання Metro, Ембер Герд висловила "розчарування" після програшу справи про наклеп проти колишнього чоловіка Джонні Деппа.

Реагуючи на момент вироку після того, як він залишив суд, Герд сказав у своїй заяві: "Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, неможливо передати словами. У мене розбите серце, що гори доказів, як і раніше, недостатньо, щоб протистояти невідповідній владі, впливу та впливу мого колишнього чоловіка".

Я ще більше розчарована тим, що цей вердикт означає для інших жінок. Це невдача. Це повертає час туди, коли жінку можна було публічно зганьбити й принизити. Це відкидає уявлення про те, що до насильства щодо жінок слід ставитись серйозно,

– сказала вона.

Вона продовжила: "Я вважаю, що адвокатам Джонні вдалося змусити присяжних не звертати уваги на ключове питання свободи слова та ігнорувати докази, які були настільки переконливими, що ми виграли у Великій Британії".

Герд сумно, що вона програла цю справу. Але сумніше, за її словами, те, що вона, здається, втратила право говорити вільно і відкрито".

Нагадаємо, актриса "Аквамена" подала зустрічний позов на актора "Піратів Карибського моря" на 100 мільйонів доларів після того, як він заявив, що вона обмовила його у статті 2018 року, яку зірка написала для The Washington Post. У статті 36-річна Герд розповіла про свій досвід домашнього насильства.