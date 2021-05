Джорджу Лукасу – 77! Підбірка найкращих фільмів культового режисера

Американський кінорежисер, сценарист та продюсер, автор "Зоряних війн" та "Індіани Джонса", колишній голова компанії Lucasfilm Ltd., один із найбільш комерційно успішних режисерів світу святкує 14 травня свій День народження. Редакція Кіно 24 підготувала добірку найкращих фільмів режисера для вашої затишної п'ятниці.

Свою режисерську діяльність Джордж Лукас веде вже більше 50-ти років – з часів свого першого фільму у 1966 році. Режисер взяв участь в більш ніж 62 фільмах, 5 серіалах, озвучив 19 мультфільмів. Ми зібрали "вершки" з робіт Лукаса, які вибороли найкращі відгуки кінокритиків та глядачів.

Цікаво В мережі з'явився трейлер містичного серіалу за романом Стівена Кінга – відома дата релізу

Франшиза "Зоряних війн"

1. "Зоряні війни: Епізод 1 – Прихована загроза"

Рік: 1999

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригінальна назва: Star Wars: Episode I – The Phantom Menace

Двоє джедаїв рятуються від ворожої блокади, щоб знайти союзників і знайти молодого хлопця, який може принести рівновагу Силі – Енакіна Скайвокера. Але давні ситхи вимагають своєї первісної слави.

"Зоряні війни: Епізод 1 – Прихована загроза" 1999: дивитись трейлер онлайн

2. "Зоряні війни: Епізод 2 – Прихована загроза"

Рік: 2002

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригінальна назва: Star Wars: Episode II - Attack of the Clones

Через десять років після першої зустрічі Енакіна Скайвокера з Падме Амідалою між ними зароджується заборонене кохання, тоді як Обі-Ван Кенобі розслідує замах на сенатора і виявляє таємну армію клонів, створену для джедаїв.

"Зоряні війни: Епізод 2 – Атака клонів" 2002: дивитись трейлер онлайн

3. "Зоряні війни: Епізод 3 – Помста сітхів"

Рік: 2005

Рейтинг IMDb: 7,5

Оригінальна назва: Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

Через три роки після війни клонів джедаї врятували Палпатіна від графа Дуку. Поки Обі-Ван переслідує нову загрозу, Енакін виступає подвійним агентом між Радою джедаїв і Палпатіном, і його заманюють у зловісний план управління галактикою.

"Зоряні війни: Епізод 3 – Помста сітхів" 2005: дивитись трейлер онлайн

4. "Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія"

Рік: 1977

Рейтинг IMDb: 8,6

Оригінальна назва: Star Wars: Episode IV – New Hope

Люк Скайвокер об'єднує зусилля з лицарем-джедаєм, самовпевненим пілотом, вукі та двома дроїдами, щоб врятувати галактику від бойової станції, що знищує світ Імперії, одночасно намагаючись врятувати принцесу Лею від таємничого Дарта Вейдера.

"Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія" 1977: дивитись трейлер онлайн

До теми Хто гратиме у серіалі "Обі-Ван Кенобі": оприлюднили офіційний список акторів

5. "Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь"

Рік: 1980

Рейтинг IMDb: 8,7

Оригінальна назва: Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

Після того, як повстанці жорстоко перемагають Імперію, Люк Скайвокер починає навчання джедаїв з Йодою, тоді як його друзів переслідує Дарт Вейдер і мисливець за головами на ім'я Боба Фетт.

"Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь" 1980: дивитись трейлер онлайн

6. "Зоряні війни: Епізод 6 – Повернення джедая"

Рік: 1983

Рейтинг IMDb: 8,3

Оригінальна назва: Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi

Після сміливої місії-порятунку Хана Соло від Хабби Джабби, повстанці відправляються в Ендор, щоб знищити другу Зірку смерті. Тим часом Люк намагається допомогти Дарту Вейдеру повернутися з темної сторони, не потрапивши в пастку імператора.

"Зоряні війни: Епізод 6 – Повернення джедая" 1983: дивитись трейлер онлайн

Франшиза про Індіану Джонса

1. "Індіана Джонс: У пошуках втраченого Ковчега"

Рік: 1981

Рейтинг IMDb: 8,4

Оригінальна назва: Raiders of the Lost Ark

У 1936 році уряд США найняв археолога та авантюриста Індіану Джонса для пошуку Ковчега завіту, перш ніж нацисти Адольфа Гітлера зможуть отримати його надзвичайні сили.

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого Ковчега" 1981: дивитись трейлер онлайн

2. "Індіана Джонс і Храм Долі"

Рік: 1984

Рейтинг IMDb: 7,5

Оригінальна назва: Indiana Jones and the Temple of Doom

У 1935 році Індіана Джонс прибуває до Індії, яка все ще входить до Британської імперії. Його просять знайти містичний камінь. Потім він натрапляє на таємний культ, що здійснює поневолення та людські жертви в катакомбах стародавнього палацу.

"Індіана Джонс і Храм Долі" 1984: дивитись трейлер онлайн

Корисно "Мандалорець" за лаштунками: показали, як створювали спецефекти для епічного серіалу – відео

3. "Індіана Джонс і останній Хрестовий похід"

Рік: 1989

Рейтинг IMDb: 8,2

Оригінальна назва: Indiana Jones and the Last Crusade

У 1938 році, після того, як його батько професор Генрі Джон-старший зникає під час переслідування Святого Грааля, професор Генрі "Індіана" Джонс-молодший знову опиняється проти нацистів Адольфа Гітлера, щоб перешкодити їм.

"Індіана Джонс і останній Хрестовий похід" 1989: дивитись трейлер онлайн

4. "Індіана Джонс і королівство Кришталевого черепа"

Рік: 2008

Рейтинг IMDb: 6,1

Оригінальна назва: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

У 1957 році археолог та авантюрист доктор Генрі "Індіана" Джонс-молодший повертається до роботи та потрапляє в радянську змову. Цього разу його мета – розкрити таємницю артефактів, відомих як Кришталеві черепи.

"Індіана Джонс і королівство Кришталевого черепа" 2008: дивитись трейлер онлайн