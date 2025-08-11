Відома британська акторка, володарка премії Оскар Емма Томпсон розповіла про телефонний дзвінок від Дональда Трампа. Як з'ясувалось, президент США запрошував на побачення зірку "Гаррі Поттера".

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety. Тоді Томпсон подумала, що це все жарт, але сьогодні пам'ятає цей діалог дослівно.

Емма Томпсон розповіла про телефонну розмову з Трампом: що вона сказала?

Акторка розповіла, що отримала телефонний дзвінок під час зйомок у фільмі "Основні кольори". Це політична драма про виборчу кампанію Біла Клінтона у 1998 році. Тоді Томпсон зіграла головну роль. І саме у цей період, під час зйомок, їй зателефонував Дональд Трамп.

Акторка зізнається, що спершу подумала, що це жарт, однак і сьогодні дослівно пам'ятає діалог із тоді ще майбутнім президентом. Вона каже, що він представився і сказав, що дуже хотів би, аби вона зупинилася в одному з його готелів і, можливо, вони могли б разом повечеряти.

"Привіт, це Дональд Трамп". Я сказала: "Чим можу допомогти?". Я думала, що йому потрібні вказівки. Він сказав: "Я б дуже хотів, щоб ви зупинилися в одному з моїх чудових готелів, і, можливо, ми могли б повечеряти разом",

– процитувала Трампа зірка екрану.

Емма каже, що їй було дискомфортно, але вже тепер вона ставиться до тієї ситуації з гумором. І додає, що, можливо, якби вона погодилася на побачення, то могла б змінити хід американської історії.

Глядачі добре знають Емму Томпсон за ролями у франшизі "Гаррі Поттер", фільмах "Круелла" та "Реальна любов". Вона є однією з найпопулярніших британських зірок Голлівуду та лауреаткою однієї з найпрестижніших кінопремій світу – Оскар.