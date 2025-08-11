Зірка "Гаррі Поттера" приголомшила, що її запрошував на побачення Дональд Трамп
- Емма Томпсон розповіла про телефонний дзвінок від Дональда Трампа, який запросив її на побачення під час зйомок у фільмі "Основні кольори".
- Акторка згадує, що спершу подумала, що це жарт, але тепер ставиться до ситуації з гумором, зазначивши, що це могло б змінити хід американської історії.
- Емма Томпсон відома за ролями у фільмах "Гаррі Поттер", "Круелла" та "Реальна любов", а також є лауреаткою Оскара.
Відома британська акторка, володарка премії Оскар Емма Томпсон розповіла про телефонний дзвінок від Дональда Трампа. Як з'ясувалось, президент США запрошував на побачення зірку "Гаррі Поттера".
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety. Тоді Томпсон подумала, що це все жарт, але сьогодні пам'ятає цей діалог дослівно.
Емма Томпсон розповіла про телефонну розмову з Трампом: що вона сказала?
Акторка розповіла, що отримала телефонний дзвінок під час зйомок у фільмі "Основні кольори". Це політична драма про виборчу кампанію Біла Клінтона у 1998 році. Тоді Томпсон зіграла головну роль. І саме у цей період, під час зйомок, їй зателефонував Дональд Трамп.
Акторка зізнається, що спершу подумала, що це жарт, однак і сьогодні дослівно пам'ятає діалог із тоді ще майбутнім президентом. Вона каже, що він представився і сказав, що дуже хотів би, аби вона зупинилася в одному з його готелів і, можливо, вони могли б разом повечеряти.
"Привіт, це Дональд Трамп". Я сказала: "Чим можу допомогти?". Я думала, що йому потрібні вказівки. Він сказав: "Я б дуже хотів, щоб ви зупинилися в одному з моїх чудових готелів, і, можливо, ми могли б повечеряти разом",
– процитувала Трампа зірка екрану.
Емма каже, що їй було дискомфортно, але вже тепер вона ставиться до тієї ситуації з гумором. І додає, що, можливо, якби вона погодилася на побачення, то могла б змінити хід американської історії.
Глядачі добре знають Емму Томпсон за ролями у франшизі "Гаррі Поттер", фільмах "Круелла" та "Реальна любов". Вона є однією з найпопулярніших британських зірок Голлівуду та лауреаткою однієї з найпрестижніших кінопремій світу – Оскар.