Известная британская актриса, обладательница премии Оскар Эмма Томпсон рассказала о телефонном звонке от Дональда Трампа. Как выяснилось, президент США приглашал на свидание звезду "Гарри Поттера".

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety. Тогда Томпсон подумала, что это все шутка, но сегодня помнит этот диалог дословно.

Эмма Томпсон рассказала о телефонном разговоре с Трампом: что она сказала?

Актриса рассказала, что получила телефонный звонок во время съемок в фильме "Основные цвета". Это политическая драма об избирательной кампании Билла Клинтона в 1998 году. Тогда Томпсон сыграла главную роль. И именно в этот период, во время съемок, ей позвонил Дональд Трамп.

Актриса признается, что сначала подумала, что это шутка, однако и сегодня дословно помнит диалог с тогда еще будущим президентом. Она говорит, что он представился и сказал, что очень хотел бы, чтобы она остановилась в одном из его отелей и, возможно, они могли бы вместе поужинать.

"Привет, это Дональд Трамп". Я сказала: "Чем могу помочь?" Я думала, что ему нужны указания. Он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих замечательных отелей, и, возможно, мы могли бы поужинать вместе",

– процитировала Трампа звезда экрана.

Эмма говорит, что ей было дискомфортно, но уже теперь она относится к той ситуации с юмором. И добавляет, что, возможно, если бы она согласилась на свидание, то могла бы изменить ход американской истории.

Зрители хорошо знают Эмму Томпсон по ролям во франшизе "Гарри Поттер", фильмах "Круэлла" и "Реальная любовь". Она является одной из самых популярных британских звезд Голливуда и лауреатом одной из самых престижных кинопремий мира – Оскар.