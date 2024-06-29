4 еротичні фільми, які розпалять справжню пристрасть між партнерами

Коли у стосунках з партнером зникає пристрасть, ситуацію можуть врятувати еротичні фільми. Інколи достатньо влаштувати романтичний вечір, щоб досхочу насолодитися одне одним й повернутися у час, коли кохання лише зароджувалося.

Редакція Кіно 24 склала добірку еротичних фільмів, які розпалять справжню пристрасть між закоханими. Обирайте, що подивитися вже сьогодні!

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"Основний інстинкт"

Події фільму розгортаються навколо детектива Джонні Боза, якому доручили серйозну справу – розслідувати, як вбили популярну рок-зірку. Чоловік підозрює Кетрін Трамелл – письменницю. Річ у тім, що сюжет однієї з її книг дуже схожий до реальної ситуації. Жінка не піддається під вплив Джонні та розпочинає з ним захопливу гру, за якою й спостерігають глядачі.

"Основний інстинкт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Денна красуня"

У фільмі розповідається про жінку, на ім'я Северина, яку зовсім не задовольняє чоловік. Річ у тім, що вона має дещо мазохістські потреби. Головна героїня більше не хоче це терпіти, тому влаштовується на роботу у бордель. Поки чоловік працює, жінка задовольняє свої сексуальні фантазії завдяки клієнтам та навіть отримує прізвисько "денна красуня".

"Денна красуня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Німфоманка: Частина I"

Якось Селігман побачив на вулиці непритомну та побиту жінку. Він забирає її додому, аби допомогти та пропонує залишитися на деякий час. Нова знайома називається Джо та розповідає чоловікові, що вважає себе німфоманкою. Так, вона ділиться з Селінгманом історією свого сексуального життя.

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"Німфоманка: Частина I": дивіться онлайн трейлер фільму

"Викриття"

Головний герой – Том Сандерс – керівник у відділі виробництва. Чоловік працює в успішній корпорації та щасливий у стосунках. Незабаром він мав би отримати вищу посаду, однак раптом її займає жінка, з якою у нього раніше був роман. Мередіт хоче знову розпалити пристрасть у Тома, але намагання виявляються марними. Аби помститися Сандерсу, жінка каже, що він до неї домагався. Тепер чоловікові доводиться боротися зі звинуваченнями.

"Викриття": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте з нашої добірки фільм, який зможете переглянути з партнером або партнеркою. Проведіть час пристрасно та незабутньо!