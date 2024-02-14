Пристрасть в повітрі: 3 еротичні фільми, які зроблять ваш вечір незабутнім

День закоханих добігає кінця, але попереду ще незабутній вечір, повний пристрасті. Тож, коли, як не у День святого Валентина обирати фільми, які змушують шаленіти й насолоджуватись коханою людиною сповна.

Дивіться варіанти найкращих еротичних фільмів у матеріалі Кіно 24. Обирайте той, який припав до душі найбільше та насолоджуйтесь незабутнім вечором з коханою людиною.

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"Гіркий місяць"

Випадкова зустріч раннього весняного ранку на решту життя визначила долю Оскара і Мімі. Їх не цікавили романтика чи високе кохання – вони хотіли досліджувати свою пристрасть та насолоду. І вони досліджували один одного і себе аж поки не зруйнували себе повністю.

"Гіркий місяць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коханець леді Чаттерлей"

Британський драматичний фільм Лор де Клеморн-Тоннер з Еммою Коррін у головній ролі. Віддалившись від свого чоловіка, леді Чаттерлей заводить бурхливий та пристрасний роман із лісничим, що живе на території маєтку.

"Коханець леді Чаттерлей": дивіться онлайн трейлер фільму

"Королева сердець"

Анна живе спокійним, розміреним життям, перебуває у щасливому шлюбі зі своїм чоловіком Пітером, у них є дві прекрасні доньки. Вона успішний юрист. Усе в її житті йде саме так, як потрібно.

У цей бездоганний механізм доля вирішила підкинути один гвинтик – Густава, сина Пітера від попереднього шлюбу. Сім'я повинна його прийняти на деякий час. Хлопець зміг досить швидко адаптуватися до нового середовища. Анна змогла полюбити нового сина, та не материнською любов’ю, а чимось більш інтимним.

"Королева сердець": дивіться онлайн трейлер фільму