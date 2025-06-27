З Дантесом і зіркою "Кави з кардамоном": новий український еротичний трилер, який вас вразить

У Києві тривають зйомки еротичного трилера "В її світлі вони грішили". Це український повнометражний фільм, натхненний реальними історіями українського винахідника гасової лампи.

Еротична стрічка із зірковими українськими акторами. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці сюжету та хто зіграв у фільмі.

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Зйомки еротичного трилера "В її світлі вони грішили": у кожній тіні – свій гріх і своя правда

В основу кінострічки покладено історію Йогана Зега, галицького дослідника, який у 1852 році винайшов першу у світі гасову лампу. Цей винахід освітлював Європу, допомагав зберегти тисячі життів під час складних хірургічних операцій, але ім'я винахідника залишилось у тіні, він так і не отримав заслуженого визнання за свою роботу.

Режисеркою фільму виступила Ірина Громозда. Події фільму розгортаються у 1897 році в місті Лемберг. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається в батьківський дім із чоловіком та прислугою. Чоловік хоче її гроші, покоївка – її місце, кухарка – її смерті. У будинку, де її батько винайшов світло, тепер панує темрява. Але хто останнім залишиться в грі, коли емоції стануть зброєю?

Все починається максимально класично для нашого жанру : молоде подружжя приїздить у підозрілий дім, де "щось мешкає" з потойбічного життя. Спогади та реальність зливаються в одну лінію. Еротика та насилля стають рок-н-ролом нашої історії. Та ближче до фіналу це перетворюється на драму зі світлим кінцем,

– ділиться Ірина Громозда.



Олена Лавренюк на зйомках / Кадр зі зйомок

У головних ролях – Олена Лавренюк ("Кава з кардамоном"), Володимир Дантес, Оксана Черкашина ("Клондайк", володарка нагороди "Золота дзиґа" за фільм "Клондайк"), Олена Хохлаткіна ("Памфір", володарка нагороди "Золота дзиґа" за фільм "Памфір") та Даніель Салем.

Цей фільм для тих, хто готовий поринути у таємниці, розглядати світло й темряву як дві сили, що формують людську душу. "В її світлі вони грішили" точно змусить вас зазирнути у темні закутки не лише історії, а й самого себе,

– каже Олена Лавренюк.

Володимир Дантес розповів, що це важке випробування психіки, адже за короткий термін йому треба було стати персонажем, який зовсім не схожий на нього. За його словами, цей персонаж є антагоністом, що робить неприємні, а іноді й жахливі речі.

Входячи в образ, артист починає погано розрізняти реальність і справжнє життя. Проте, як зазначив Дантес, навколо – суперпрофесіонали, до рівня яких він прагне. Тож слід очікувати виклик жанру, адже це трилер з елементами еротики. В основі історії, за його словами, лежать проблеми, які залишаються незмінними – гроші, влада і все те, на що люди здатні заради їх досягнення.

Нагадаємо, що Олена нещодавно здивувала своїх підписників, кардинально змінивши свій імідж – заради ролі у стрічці вона стала білявкою. Зйомки фільму тривають, і вже найближчим часом глядачі зможуть побачити кінострічку на великих екранах.