Мандрівний Docudays UA їздить від гірських сіл Франківщини та Закарпаття — до прифронтових міст Харківщини, Запоріжжя та Херсонщини за лічені кілометри від лінії боєзіткнення. Цього разу фестиваль вирушає до Львова.

Захід розпочнеться 1 листопада і закінчиться 12 листопада. У Львові покажуть 9 кіноісторій, відібраних із програми 22 Docudays UA у Києві. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці.

Радимо 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які підкорили серця українців

Мандрівний Docudays UA вирушає у Львів: що відомо?

Тема та візуальна концепція

Центральна тема 22 Docudays UA – "Рідкісний ресурс". Асоціативно назва апелює до угоди України та США про рідкісноземельні метали, але насамперед вона – про українців та їхні внутрішні сили для творення суспільства на основі партисипативної демократії, коли громадяни беруть безпосередню участь в ухваленні рішень і втіленні змін у своїй державі.

Йтиметься про боротьбу за європейське майбутнє, єдність, опір ворогу та щоденну горизонтальну співдію – задля перемоги.

Щоб відобразити неповторність української культури та підкреслити нашу самобутність, у візуальному рішенні організатори звернулися до творчості художника Олександра Грехова. Натхненні природними багатствами та красою України, вони створили й головний фестивальний ролик.

Для команди ГО "Докудейз" одним з особливо рідкісних ресурсів була Тетяна Кулик – координаторка Департаменту з розвитку мереж. Людина, яка вкладала своє велике серце у щорічний Мандрівний фестиваль і в щоденну роботу Мережі кіноклубів DOCU/CLUB, допомагала іншим відчути в собі силу робити важливі речі та змінювати світ довкола себе на краще. Її раптово не стало 29 липня 2025 року.

Вона дуже любила свою справу і людей, була уважна, співчутлива і великодушна, в будь-який час готова допомагати кожному, хто цього потребував, любила навчати, підтримувати й надихати. Життя Docudays було її життям. Таня була дуже талановитою менеджеркою і в усі заходи вкладала материнську турботу про кожного учасника,

– каже виконавча директорка ГО "Докудейз" Світлана Смаль.

22-й Мандрівний Docudays UA команда присвячує світлій пам'яті Тетяни Кулик.

Кінопрограма

З конкурсних і позаконкурсних програм 22 Docudays UA для Мандрівного відібрали 10 документальних стрічок із 11 країн світу: три з них зняті в Україні або в копродукції з міжнародними партнерами, сім – в Ірландії, Франції, Нідерландах, Великій Британії, Хорватії, Італії, Словенії, Катарі, Португалії та Іспанії.

Ці фільми фокусуються на нашій суб'єктності та боротьбі за свободу, справедливість і збереження людської гідності навіть у найскладніших обставинах, чуттєво осмислюють теми історії та пам'яті, досліджують, як вибір людини впливає на її життя і як одна людина може впливати на життя інших.

Серед стрічок:

Правозахисна складова

Під час правозахисної програми "RIGHTS NOW!" вони говоритимуть про права людини, інклюзію та демократичні цінності. У кожному місті проведуть дискусії про щоденну участь громадян у житті країни та їхній вплив на зміни.

Цього року програма матиме амбасадора – журналіста, правозахисника та ветерана Максим Буткевич. Після початку повномасштабної війни він пішов на фронт, потрапив у полон і провів там понад два роки. Тепер він – один із найсильніших голосів українських військовополонених.

Окрему увагу вони приділять темі реінтеграції та реабілітації звільнених з російського полону. У кожному регіоні обговорять особливості підтримки військових і цивільних, які повертаються додому. У Львові відбудеться спеціальна подія, присвячена полоненим і тим, хто все ще в неволі.

Важливою частиною програми стане всеукраїнська кампанія "Сексуальне насильство в інтернеті: як захистити дітей". Вони проведуть серію практичних воркшопів з психологами та юристами, де навчатимуть, як реагувати на онлайн-загрози та підтримувати дітей.

У "Живій бібліотеці" вони представлять людей з унікальним досвідом, які попри війну, стигми й дискримінацію продовжують змінювати суспільство та захищати Україну.

Доступність

Організатори й надалі розвиватимуть напрям доступності, щоб кожен в Україні міг дивитися якісне документальне кіно про права людини. Усі фільми програми матимуть адаптовані субтитри, які передаватимуть не лише репліки, а й звуки – музику, кроки, шум довкола.

Стрічки "Санаторій", "Моя золота дитина" та "Скло – моє нереалізоване життя" також супроводжуватимуться аудіодескрипцією через застосунок Earcatch. Закадровий опис дій, емоцій і локацій допоможе глядачам із порушеннями зору та слуху глибше зануритися в атмосферу фільмів і відкрити більше сенсів.

Безпековий компонент

Фестиваль уже четвертий рік проходитиме в умовах воєнного стану. Вони ставитимуть безпеку глядачів, гостей і команд на перше місце. Усі заходи плануватимуть з урахуванням рівня загроз і ситуації в регіоні, а для офлайн-подій обиратимуть лише локації з укриттями.