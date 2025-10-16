Путешествующий Docudays UA ездит от горных сел Франковщины и Закарпатья – до прифронтовых городов Харьковщины, Запорожья и Херсонщины в считанных километрах от линии боестолкновения. На этот раз фестиваль отправляется во Львов.

Мероприятие начнется 1 ноября и закончится 12 ноября. Во Львове покажут 9 киноисторий, отобранных из программы 22 Docudays UA в Киеве. В материале Кино 24 узнаете подробности.

Путешествующий Docudays UA отправляется во Львов: что известно?

Тема и визуальная концепция

Центральная тема 22 Docudays UA – "Редкий ресурс". Ассоциативно название апеллирует к соглашению Украины и США о редкоземельных металлах, но прежде всего она – об украинцах и их внутренних силах для создания общества на основе партисипативной демократии, когда граждане принимают непосредственное участие в принятии решений и воплощении изменений в своем государстве.

Речь пойдет о борьбе за европейское будущее, единство, сопротивление врагу и ежедневное горизонтальное содружество – для победы.

Чтобы отразить неповторимость украинской культуры и подчеркнуть нашу самобытность, в визуальном решении организаторы обратились к творчеству художника Александра Грехова. Вдохновленные природными богатствами и красотой Украины, они создали и главный фестивальный ролик.

Для команды ОО "Докудейз" одним из особенно редких ресурсов была Татьяна Кулик – координатор Департамента по развитию сетей. Человек, который вкладывал свое большое сердце в ежегодный Странствующий фестиваль и в ежедневную работу Сети киноклубов DOCU/CLUB, помогала другим почувствовать в себе силу делать важные вещи и менять мир вокруг себя к лучшему. Ее внезапно не стало 29 июля 2025 года.

Она очень любила свое дело и людей, была внимательна, сострадательная и великодушная, в любое время готова помогать каждому, кто в этом нуждался, любила учить, поддерживать и вдохновлять. Жизнь Docudays была ее жизнью. Таня была очень талантливым менеджером и во все мероприятия вкладывала материнскую заботу о каждом участнике,

– говорит исполнительный директор ОО "Докудейз" Светлана Смаль.

22-й Странствующий Docudays UA команда посвящает светлой памяти Татьяны Кулик.

Кинопрограмма

Из конкурсных и внеконкурсных программ 22 Docudays UA отобрали 10 документальных лент из 11 стран мира: три из них сняты в Украине или в копродукции с международными партнерами, семь – в Ирландии, Франции, Нидерландах, Великобритании, Хорватии, Италии, Словении, Катаре, Португалии и Испании.

Эти фильмы фокусируются на нашей субъектности и борьбе за свободу, справедливость и сохранение человеческого достоинства даже в самых сложных обстоятельствах, чувственно осмысливают темы истории и памяти, исследуют, как выбор человека влияет на его жизнь и как один человек может влиять на жизнь других.

Среди лент:

Правозащитная составляющая

Во время правозащитной программы "RIGHTS NOW!" они будут говорить о правах человека, инклюзии и демократических ценностях. В каждом городе проведут дискуссии о ежедневном участии граждан в жизни страны и их влияние на изменения.

В этом году программа будет иметь амбассадора – журналиста, правозащитника и ветерана Максим Буткевич. После начала полномасштабной войны он ушел на фронт, попал в плен и провел там более двух лет. Теперь он – один из самых сильных голосов украинских военнопленных.

Отдельное внимание они уделят теме реинтеграции и реабилитации освобожденных из российского плена. В каждом регионе обсудят особенности поддержки военных и гражданских, которые возвращаются домой. Во Львове состоится специальное событие, посвященное пленным и тем, кто все еще в неволе.

Важной частью программы станет всеукраинская кампания "Сексуальное насилие в интернете: как защитить детей". Они проведут серию практических воркшопов с психологами и юристами, где будут учить, как реагировать на онлайн-угрозы и поддерживать детей.

В "Живой библиотеке" они представят людей с уникальным опытом, которые несмотря на войну, стигмы и дискриминацию продолжают менять общество и защищать Украину.

Доступность

Организаторы и в дальнейшем будут развивать направление доступности, чтобы каждый в Украине мог смотреть качественное документальное кино о правах человека. Все фильмы программы будут иметь адаптированные субтитры, которые будут передавать не только реплики, но и звуки – музыку, шаги, шум вокруг.

Ленты "Санаторий", "Мой золотой ребенок" и "Стекло – моя нереализованная жизнь" также будут сопровождаться аудиодескрипцией через приложение Earcatch. Закадровое описание действий, эмоций и локаций поможет зрителям с нарушениями зрения и слуха глубже погрузиться в атмосферу фильмов и открыть больше смыслов.

Компонент безопасности

Фестиваль уже четвертый год будет проходить в условиях военного положения. Они будут ставить безопасность зрителей, гостей и команд на первое место. Все мероприятия будут планировать с учетом уровня угроз и ситуации в регионе, а для офлайн-событий будут выбирать только локации с укрытиями.