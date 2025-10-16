Путешествующий международный фестиваль документального кино Docudays UA едет во Львов
- Странствующий международный фестиваль документального кино Docudays UA пройдет во Львове с 1 по 12 ноября.
- Фестиваль посвящен памяти Татьяны Кулик и сосредоточен на темах прав человека, инклюзии, демократических ценностей, в частности через программу "RIGHTS NOW!" и кампанию "Сексуальное насилие в интернете: как защитить детей".
Путешествующий Docudays UA ездит от горных сел Франковщины и Закарпатья – до прифронтовых городов Харьковщины, Запорожья и Херсонщины в считанных километрах от линии боестолкновения. На этот раз фестиваль отправляется во Львов.
Мероприятие начнется 1 ноября и закончится 12 ноября. Во Львове покажут 9 киноисторий, отобранных из программы 22 Docudays UA в Киеве. В материале Кино 24 узнаете подробности.
Путешествующий Docudays UA отправляется во Львов: что известно?
Тема и визуальная концепция
Центральная тема 22 Docudays UA – "Редкий ресурс". Ассоциативно название апеллирует к соглашению Украины и США о редкоземельных металлах, но прежде всего она – об украинцах и их внутренних силах для создания общества на основе партисипативной демократии, когда граждане принимают непосредственное участие в принятии решений и воплощении изменений в своем государстве.
Речь пойдет о борьбе за европейское будущее, единство, сопротивление врагу и ежедневное горизонтальное содружество – для победы.
Чтобы отразить неповторимость украинской культуры и подчеркнуть нашу самобытность, в визуальном решении организаторы обратились к творчеству художника Александра Грехова. Вдохновленные природными богатствами и красотой Украины, они создали и главный фестивальный ролик.
Для команды ОО "Докудейз" одним из особенно редких ресурсов была Татьяна Кулик – координатор Департамента по развитию сетей. Человек, который вкладывал свое большое сердце в ежегодный Странствующий фестиваль и в ежедневную работу Сети киноклубов DOCU/CLUB, помогала другим почувствовать в себе силу делать важные вещи и менять мир вокруг себя к лучшему. Ее внезапно не стало 29 июля 2025 года.
Она очень любила свое дело и людей, была внимательна, сострадательная и великодушная, в любое время готова помогать каждому, кто в этом нуждался, любила учить, поддерживать и вдохновлять. Жизнь Docudays была ее жизнью. Таня была очень талантливым менеджером и во все мероприятия вкладывала материнскую заботу о каждом участнике,
– говорит исполнительный директор ОО "Докудейз" Светлана Смаль.
22-й Странствующий Docudays UA команда посвящает светлой памяти Татьяны Кулик.
Кинопрограмма
Из конкурсных и внеконкурсных программ 22 Docudays UA отобрали 10 документальных лент из 11 стран мира: три из них сняты в Украине или в копродукции с международными партнерами, семь – в Ирландии, Франции, Нидерландах, Великобритании, Хорватии, Италии, Словении, Катаре, Португалии и Испании.
Эти фильмы фокусируются на нашей субъектности и борьбе за свободу, справедливость и сохранение человеческого достоинства даже в самых сложных обстоятельствах, чувственно осмысливают темы истории и памяти, исследуют, как выбор человека влияет на его жизнь и как один человек может влиять на жизнь других.
Среди лент:
- "Санаторий" ирландского режиссера Гара О'Рурка,
- документальная история от молодого нидерландского режиссера Маартена де Шуттера "Мой золотой ребенок",
- ""Фиуме или смерть!" Игоря Безиновича,
- трогательный автобиографический фильм "Стекло – моя нереализованная жизнь" Рогира Капперса из Нидерландов,
- "Мой дневник сексуального шантажа", который сняла испанский режиссер Патрисия Франкеса,
- "Как прошли мои летние каникулы"Антонио Лукича,
- "Где мой броник?"Дарьи Пеньковой,
- "Последняя песня из Кабула" от Кевина Макдональда и Рухи Хамид,
- Анимационная работа Натана Фегана "В сердце долины – пение".
Правозащитная составляющая
Во время правозащитной программы "RIGHTS NOW!" они будут говорить о правах человека, инклюзии и демократических ценностях. В каждом городе проведут дискуссии о ежедневном участии граждан в жизни страны и их влияние на изменения.
В этом году программа будет иметь амбассадора – журналиста, правозащитника и ветерана Максим Буткевич. После начала полномасштабной войны он ушел на фронт, попал в плен и провел там более двух лет. Теперь он – один из самых сильных голосов украинских военнопленных.
Отдельное внимание они уделят теме реинтеграции и реабилитации освобожденных из российского плена. В каждом регионе обсудят особенности поддержки военных и гражданских, которые возвращаются домой. Во Львове состоится специальное событие, посвященное пленным и тем, кто все еще в неволе.
Важной частью программы станет всеукраинская кампания "Сексуальное насилие в интернете: как защитить детей". Они проведут серию практических воркшопов с психологами и юристами, где будут учить, как реагировать на онлайн-угрозы и поддерживать детей.
В "Живой библиотеке" они представят людей с уникальным опытом, которые несмотря на войну, стигмы и дискриминацию продолжают менять общество и защищать Украину.
Доступность
Организаторы и в дальнейшем будут развивать направление доступности, чтобы каждый в Украине мог смотреть качественное документальное кино о правах человека. Все фильмы программы будут иметь адаптированные субтитры, которые будут передавать не только реплики, но и звуки – музыку, шаги, шум вокруг.
Ленты "Санаторий", "Мой золотой ребенок" и "Стекло – моя нереализованная жизнь" также будут сопровождаться аудиодескрипцией через приложение Earcatch. Закадровое описание действий, эмоций и локаций поможет зрителям с нарушениями зрения и слуха глубже погрузиться в атмосферу фильмов и открыть больше смыслов.
Компонент безопасности
Фестиваль уже четвертый год будет проходить в условиях военного положения. Они будут ставить безопасность зрителей, гостей и команд на первое место. Все мероприятия будут планировать с учетом уровня угроз и ситуации в регионе, а для офлайн-событий будут выбирать только локации с укрытиями.