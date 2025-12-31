Новорічний фільм для перегляду з друзями, який подарує багато сміху

Сьогодні 31 грудня, а це означає, що Новий рік уже майже готовий до того, щоб постукати до кожного з нас у двері. Якщо ви сьогодні збираєтесь святкувати великою компанією, то для однієї з розваг можна обрати перегляд смішної новорічної комедії.

24 Канал розповість усе, що треба знати про стрічку "Новорічний корпоратив", яка може стати вашою улюбленою.

Що відомо про фільм "Новорічний корпоратив"?

Фільм вийшов у 2016 році. Постановкою займались одразу два режисери – Джош Гордон і Вілл Спек.

У головних ролях:

Джейсон Бейтман – Джош Паркер;

Олівія Манн – Трейсі Г'юз;

Ті Джей Міллер – Клей Ванстоун;

Дженніфер Еністон – Керол Ванстоун;

Кейт МакКіннон – Мері Ваджина;

Кортні Б. Венс – Волтер Девіс.

Тривалість фільму: 105 хвилин (1 година 45 хвилин).

Жанр: комедія.

Сюжет фільму

Події розгортаються напередодні Різдва в офісі великої IT-компанії. Клей Ванстоун – безтурботний і дещо інфантильний керівник філії, який обожнює корпоративи й дружню атмосферу в колективі. Його повна протилежність – рідна сестра Керол, жорстка й безкомпромісна генеральна директорка, яка хоче закрити філію через фінансові проблеми, а також бажає скоротити персонал.

Щоб врятувати офіс і довести його прибутковість, Клей разом із командою вирішує організувати грандіозний новорічний корпоратив, який має справити враження на важливого потенційного клієнта. Те, що починається як пристойне свято, швидко перетворюється на хаотичну вечірку без правил: алкоголь ллється рікою, ситуація виходить з-під контролю, а офіс стає епіцентром шалених пригод.

Рейтинг IMDb: 5,9/10.

"Новорічний корпоратив": дивіться онлайн трейлер фільму

