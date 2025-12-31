Новогодний фильм для просмотра с друзьями, который подарит много смеха

Сегодня 31 декабря, а это значит, что Новый год уже почти готов к тому, чтобы постучать к каждому из нас в дверь. Если вы сегодня собираетесь праздновать большой компанией, то для одного из развлечений можно выбрать просмотр смешной новогодней комедии.

24 Канал расскажет все, что нужно знать о ленте "Новогодний корпоратив", которая может стать вашей любимой.

Что известно о фильме "Новогодний корпоратив"?

Фильм вышел в 2016 году. Постановкой занимались сразу два режиссера – Джош Гордон и Уилл Спек.

В главных ролях:

Джейсон Бейтман – Джош Паркер;

Оливия Манн – Трейси Хьюз;

Ти Джей Миллер – Клей Ванстоун;

Дженнифер Энистон – Кэрол Ванстоун;

Кейт МакКиннон – Мэри Ваджина;

Кортни Б. Вэнс – Уолтер Дэвис.

Продолжительность фильма: 105 минут (1 час 45 минут).

Жанр: комедия.

Сюжет фильма

События разворачиваются в канун Рождества в офисе крупной IT-компании. Клей Ванстоун – беззаботный и несколько инфантильный руководитель филиала, который обожает корпоративы и дружескую атмосферу в коллективе. Его полная противоположность – родная сестра Кэрол, жесткая и бескомпромиссная генеральный директор, которая хочет закрыть филиал из-за финансовых проблем, а также желает сократить персонал.

Чтобы спасти офис и доказать его прибыльность, Клей вместе с командой решает организовать грандиозный новогодний корпоратив, который должен произвести впечатление на важного потенциального клиента. То, что начинается как приличный праздник, быстро превращается в хаотичную вечеринку без правил: алкоголь льется рекой, ситуация выходит из-под контроля, а офис становится эпицентром безумных приключений.

Рейтинг IMDb: 5,9/10.

"Новогодний корпоратив": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные факты о фильме "Новогодний корпоратив"