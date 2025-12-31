Новогодний фильм для просмотра с друзьями, который подарит много смеха
- Фильм "Новогодний корпоратив" вышел в 2016 году, режиссеры Джош Гордон и Уилл Спек, с Джейсоном Бейтманом и Дженнифер Энистон в главных ролях.
- Сюжет разворачивается вокруг грандиозного корпоратива в офисе IT-компании, который превращается в вечеринку-хаос, что может спасти филиал от закрытия.
Сегодня 31 декабря, а это значит, что Новый год уже почти готов к тому, чтобы постучать к каждому из нас в дверь. Если вы сегодня собираетесь праздновать большой компанией, то для одного из развлечений можно выбрать просмотр смешной новогодней комедии.
24 Канал расскажет все, что нужно знать о ленте "Новогодний корпоратив", которая может стать вашей любимой.
Что известно о фильме "Новогодний корпоратив"?
Фильм вышел в 2016 году. Постановкой занимались сразу два режиссера – Джош Гордон и Уилл Спек.
В главных ролях:
- Джейсон Бейтман – Джош Паркер;
- Оливия Манн – Трейси Хьюз;
- Ти Джей Миллер – Клей Ванстоун;
- Дженнифер Энистон – Кэрол Ванстоун;
- Кейт МакКиннон – Мэри Ваджина;
- Кортни Б. Вэнс – Уолтер Дэвис.
Продолжительность фильма: 105 минут (1 час 45 минут).
Жанр: комедия.
Сюжет фильма
События разворачиваются в канун Рождества в офисе крупной IT-компании. Клей Ванстоун – беззаботный и несколько инфантильный руководитель филиала, который обожает корпоративы и дружескую атмосферу в коллективе. Его полная противоположность – родная сестра Кэрол, жесткая и бескомпромиссная генеральный директор, которая хочет закрыть филиал из-за финансовых проблем, а также желает сократить персонал.
Чтобы спасти офис и доказать его прибыльность, Клей вместе с командой решает организовать грандиозный новогодний корпоратив, который должен произвести впечатление на важного потенциального клиента. То, что начинается как приличный праздник, быстро превращается в хаотичную вечеринку без правил: алкоголь льется рекой, ситуация выходит из-под контроля, а офис становится эпицентром безумных приключений.
Рейтинг IMDb: 5,9/10.
"Новогодний корпоратив": смотрите онлайн трейлер фильма
Интересные факты о фильме "Новогодний корпоратив"
- Дженнифер Энистон сыграла одну из самых жестких ролей в своей карьере – холодную руководительницу без рождественского настроения, что стало ироничным контрастом к ее "теплому" имиджу.
- Многие сцены вечеринки снимались с использованием реальных трюков, чтобы хаос выглядел максимально правдоподобно.
- Лента стала популярной именно как легкая новогодняя комедия для взрослых, которую часто пересматривают в праздничный период.