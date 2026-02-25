Український фільм "Ну мам" уже доступний до перегляду: де дивитись онлайн

Не так давно, 22 січня 2026 року, відбулась прем'єра нової української сімейної комедії "Ну мам". Глядачі, які вже сходили на показ стрічки у кінотеатрах, висловили різні думки. Хтось розчулився у фіналі, а комусь зовсім було не цікаво.

Та все ж важко про щось говорити, допоки сам не подивишся і не зробиш висновки відповідно до власних уподобань. 24 Канал розповість про що сюжет фільму "Ну мам" і де його можна подивитись онлайн.

Може зацікавити Скільки серій в новому українському серіалі "Справа НБР": про що сюжет стрічки

Де дивитись фільм "Ну мам" онлайн?

Наскільки відомо, то стрічка наразі транслюється тільки у кінотеатрах України та декількох країнах Європи, однак у відкритому доступі її ще досі немає.

Фільм міг з'явитись з безплатним переглядом на деяких сайтах, однак вони є нелегальними платформами. А перегляд фільмів і серіалів на таких ресурсах може порушувати авторські права.

Та, ймовірно, незабаром "Ну мам" буде доступний до перегляду на певних офіційних стрімінгових платформах, як це зазвичай відбувається з українськими фільмами.

"Ну мам": дивіться онлайн трейлер фільму

Відомо, що у стрічці зіграло чимало відомих акторів: Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Наталія Сумська, Олена Кравець, Ганна Кузіна, Олександр Ярема, Остап Ступка, Роман Луцький та інші.

У комедійному фільмі розкривають тему відносин мами та дитини. Автори спробували порушити важливі аспекти сепарації, любові та сімейних цінностей. Сюжет обіцяє багато сміху, суперечок і врешті – взаєморозуміння.

Тож, якщо не маєте планів на вечір чи вихідні дні, то можете сміливо йти у кіно, щоб трохи змінити картинку буденності.

Що відомо про скандал із фільмом "Ну мам"?

Омбудсман Дмитро Лубінець перед офіційною прем'єрою стрічки повідомив, що у грудні до нього звернулася Міжнародна благодійна організація "Ромський жіночий фонд "Чіріклі"". Усе через те, що у трейлері фільму було використано формулювання, яке відтворювало дискримінаційні стереотипи та принижувало гідність осіб з-поміж ромської національної меншини.

Від так, Лубінець звернувся з відповідними запитами до конкретних установ, щоб виправити цю ситуацію.

Українське кіно має будуватися на повазі, а не на дискримінаційних стереотипах,

– зазначив чоловік.

За результатами реагування, компанія-виробник здійснила перемонтаж промоматеріалів і вилучила з трейлера формулювання дискримінаційного характеру.