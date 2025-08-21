Фільм "Одного літа в Україні" про бійців Міжнародного легіону ГУР МО нарешті став доступним онлайн. Стрічку можна переглянути одразу на декількох українських стримінгових платформах.

Відомо, що за 6 тижнів у прокаті фільм зібрав понад 19 245 глядачів, а тепер є можливість переглянути його вдома, передає Кіно 24.

Так, з 21 серпня "Одного літа в Україні" тепер офіційно доступний онлайн на українських стримінгових платформах SWEET.TV, MEGOGO, Київстар ТБ та Takflix.

Це визначний момент для нашої команди, адже глядачі давно просили дати можливість подивитися фільм удома. Узимку він став справжнім хітом, потрапивши у топ-5 документальних фільмів у прокаті і тепер ця історія доступна онлайн у будь-якому куточку країни,

– зазначив режисер та автор ідеї Володимир Тихий.

"Одного літа в Україні": дивіться трейлер онлайн

Про що фільм "Одного літа в Україні"?

Цей документальний фільм розповідає історії кількох добровольців Міжнародного легіону ГУР МОУ, які приїхали до України, щоб допомогти захищати країну. Глядачі бачать їхні тренування, навчання, спільний відпочинок та дружбу, що виникає між бійцями. Місяці спекотного літа для них проходять не просто – не всі новобранці витримують високий темп служби, а тривожні новини з фронту додають напруження. Фільм показує, як ці люди проходять через небезпеки та виклики, стаючи справжньою командою і випробовуючи свою мужність.

Від моменту зйомок минуло багато подій: дехто з героїв уже навіть отримав українське громадянство, а хтось – пережив поранення, реабілітацію та знову повернувся у стрій. Це ще раз доводить, наскільки щирим є їхній вибір – бути з Україною і спільно боротися за нашу свободу,

– підкреслила режисерка стрічки Анастасія Тиха.

