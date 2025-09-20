Netflix щотижня оновлює рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів. Зараз українці найчастіше обирають для перегляду легку романтичну комедію, яка додає спокою у ці осінні вечори.

А саме, дивляться новий фільм, який нещодавно вийшов на стримінговій платформі, – "Не той Париж". Детальніше про нього розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Який сюжет фільму "Не той Париж"?

На сайті Netflix цей фільм має вікове обмеження 13+, тож його можна переглядати разом з підлітками. Це легка історія, яка ідеально підійде для осіннього вихідного вдома.

Головна героїня – самотня дівчина Дон, мрія якої – побувати у Франції. Одного разу їй випадає можливість взяти участь в реаліті-шоу, яке відбувається в Парижі. А також є шанс виграти там гроші. Звісно ж, дівчина, не задумуючись, погоджується. Однак все виходить не так, як вона мріяла.

Коли літак приземляється у Парижі, то Дон розуміє, що насправді вона не у столиці Франції, а в однойменному місті, що розташоване в Техасі. Спершу Дон намагається вислизнути з гри, але раптом її увагу привертає привабливий ковбой. Чи змусить він її передумати?

"Не той Париж": дивіться онлайн трейлер фільму

Що ще можна подивитися на Netflix?

Серед серіалів одним з найпопулярніших зараз є "Ціна краси". У ньому розповідається про двох жінок, які живуть абсолютно різним життям, але одного разу їм доводиться зустрітися. Тоді обоє розуміють, що є дещо, що може допомогти здолати труднощі в житті.