Нова романтична комедія на Netflix, яку зараз дивляться найчастіше
- Фільм "Не той Париж" розповідає про дівчину Дон, яка потрапляє в однойменне місто в Техасі замість Парижа у Франції, де бере участь у реаліті-шоу.
- Замість повернення додому, її увагу привертає привабливий ковбой, що може змінити її плани.
Netflix щотижня оновлює рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів. Зараз українці найчастіше обирають для перегляду легку романтичну комедію, яка додає спокою у ці осінні вечори.
А саме, дивляться новий фільм, який нещодавно вийшов на стримінговій платформі, – "Не той Париж". Детальніше про нього розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.
Який сюжет фільму "Не той Париж"?
На сайті Netflix цей фільм має вікове обмеження 13+, тож його можна переглядати разом з підлітками. Це легка історія, яка ідеально підійде для осіннього вихідного вдома.
Головна героїня – самотня дівчина Дон, мрія якої – побувати у Франції. Одного разу їй випадає можливість взяти участь в реаліті-шоу, яке відбувається в Парижі. А також є шанс виграти там гроші. Звісно ж, дівчина, не задумуючись, погоджується. Однак все виходить не так, як вона мріяла.
Коли літак приземляється у Парижі, то Дон розуміє, що насправді вона не у столиці Франції, а в однойменному місті, що розташоване в Техасі. Спершу Дон намагається вислизнути з гри, але раптом її увагу привертає привабливий ковбой. Чи змусить він її передумати?
