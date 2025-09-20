Netflix еженедельно обновляет рейтинг самых популярных фильмов и сериалов. Сейчас украинцы чаще всего выбирают для просмотра легкую романтическую комедию, которая добавляет спокойствия в эти осенние вечера.

А именно, смотрят новый фильм, который недавно вышел на стриминговой платформе, – "Не тот Париж". Подробнее о нем рассказываем дальше на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Какой сюжет фильма "Не тот Париж"?

На сайте Netflix этот фильм имеет возрастное ограничение 13+, поэтому его можно просматривать вместе с подростками. Это легкая история, которая идеально подойдет для осеннего выходного дома.

Главная героиня – одинокая девушка Дон, мечта которой – побывать во Франции. Однажды ей выпадает возможность принять участие в реалити-шоу, которое происходит в Париже. А также есть шанс выиграть там деньги. Конечно же, девушка, не задумываясь, соглашается. Однако все получается не так, как она мечтала.

Когда самолет приземляется в Париже, то Дон понимает, что на самом деле она не в столице Франции, а в одноименном городе, расположенном в Техасе. Сначала Дон пытается выскользнуть из игры, но вдруг ее внимание привлекает привлекательный ковбой. Заставит ли он ее передумать?

"Не тот Париж": смотрите онлайн трейлер фильма

Что еще можно посмотреть на Netflix?

Среди сериалов одним из самых популярных сейчас является "Цена красоты". В нем рассказывается о двух женщинах, которые живут совершенно разной жизнью, но однажды им приходится встретиться. Тогда обе понимают, что есть кое-что, что может помочь преодолеть трудности в жизни.