Що подивитися з акторами улюбленого серіалу "Дивні дива"

27 листопада на стримінговій платформі Netflix відбулась прем'єра 5 сезону серіалу "Дивні дива". Наразі доступна лише перша частина улюбленої кіноісторії.

Наступні епізоди вийдуть майже через місяць. Поки ви в очікуванні, у матеріалі 24 Каналу обирайте для перегляду інші фільми, у яких зіграли актори "Дивних див".

Які фільми подивитись з акторами серіалу "Дивні дива"?

"Ґодзілла проти Конґа"

Рейтинг IMDb: 6.3

Це фільм, у якому зіграла одна з головних акторок серіалу "Дивні дива" – Міллі Боббі Браун. Фантастичний бойовик розповідає про Конґа та його захисників, які вирушають у небезпечну мандрівку в пошуках свого дому. На своєму шляху вони зустрічають страшного монстра Ґодзіллу, який руйнує все, що бачить перед собою.

Битва двох титанів із небаченою силою може врятувати світ від загибелі.

"Ґодзілла проти Конґа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Воно"

Рейтинг IMDb: 7.3

Ще один фільм, у якому зіграв актор серіалу "Дивні дива", – це "Воно". У стрічці можна впізнати Фінна Вулфгарда.

Події відбуваються у 1986 році в місті Деррі, штат Мен. У містечку загадково починають зникати люди, зокрема чимало дітей. Семеро підлітків вирішують з'ясувати, що відбувається, і спускаються в колектор та закинутий будинок. Перед ними постає справжній жах, адже за всіма цими зникненнями стоїть страшний клоун Пеннівайн.

"Воно": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міст шпигунів"

Рейтинг IMDb: 7.6

Ще один фільм за участю актора з серіалу "Дивні дива" – це стрічка "Міст шпигунів". У цьому фільмі ми побачимо Ноа Шнаппа.

Події розгортаються у 1957 році в Брукліні. У центрі сюжету – Рудольф Абель, якого заарештовують за підозрою у шпигунстві на користь СРСР. На його захист стає страховий адвокат Джеймс Донован, якого суспільство не сприймає серйозно і який стикається з тиском та погрозами.

"Міст шпигунів": дивіться онлайн трейлер фільму

Ситуація стрімко ускладнюється, коли в Східній Німеччині заарештовують студента зі США, який намагався зустрітися зі своєю дівчиною.