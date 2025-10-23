7 шикарних фільмів про жіночу стійкість, які варто подивитись, коли опускаються руки

Справжня сила не завжди вимірюється фізичною міццю чи владою – часто вона криється у здатності не здаватися і попри все боротися з несправедливістю, захищати свою країну чи родину та власний здоровий глузд Світ кінематографа давно вийшов за рамки патріархального кліше про "слабку стать".

Фільми, що увійшли до добірки 24 Каналу, наочно демонструють, що за найбільшими змінами у суспільстві, найскладнішими юридичними перемогами чи навіть виживанням у надзвичайних умовах часто стоять саме жінки. Кожна історія тут – це справжній гімн жіночій витривалості та силі.

Які фільми варто подивитись, коли опускаються руки?

"Північна країна" (2005)

Фільм, знятий режисеркою Нікі Каро, розповідає про Джозі Еймс, мати-одиначку, яка втекла від чоловіка-аб'юзера і повернулася до рідного міста в Міннесоті. Щоб утримувати своїх двох дітей, вона влаштовується на роботу на місцеву залізорудну шахту – традиційно чоловічий і вкрай ворожий простір.

Джозі та інші жінки-працівниці регулярно стикаються з жорстокими сексуальними домаганнями та знущаннями з боку колег-чоловіків. Але коли Джозі вирішує дати відсіч і подає перший в історії США колективний позов про сексуальні домагання на робочому місці, її підтримують лише деякі жінки, зокрема подруга Глорі. Джозі змушена пережити громадське засудження та атаки особисто на неї, щоб захистити право інших жінок на гідну працю.

Справжня цінність стрічки проявилася не у комерційному успіху, а у соціальному впливі. Завершення зйомок збіглося з моментом, коли Конгрес США розглядав "Закон про насильство проти жінок". Продюсери фільму та активісти організували спеціальний показ на Капітолійському пагорбі, супроводжуючи його адвокатською кампанією та зустрічами з конгресменами. Ця кампанія, що використала емоційний резонанс кіно, безпосередньо сприяла прийняттю надзвичайно важливого для жінок законопроєкту.

"Джой" (2015)

Історія розповідає про життя та шлях Джой Мангано – винахідниці та підприємиці, яка з нуля створила справжню бізнес-імперію. Ми знайомимося із Джой, коли вона є розлученою матір'ю-одиначкою, що живе у хаосі ексцентричної родини, до якої входять "телезалежна" мати, колишній чоловік, що мешкає у підвалі, і авторитарний батько. Серед усього цього побутового колапсу Джой знаходить час і натхнення для геніального винаходу: самовичавлювальної швабри Miracle Mop. І зрештою створює із цієї швабри величезний і успішний бізнес.

Цей фільм доводить, що шлях до фінансової та особистої незалежності іноді вимагає не стільки інвестицій, скільки рішучості та здатності перетворити буденну проблему на бізнес-ідею.

"Ерін Брокович" (2000)

Заснована на реальних подіях драма Стівена Содерберга розповідає про Ерін Брокович – двічі розлучену безробітну мати трьох дітей, яка бореться за виживання. Після невдалої судової справи, вона переконує свого адвоката взяти її на роботу простим клерком – попри відсутність юридичної освіти.

Завдяки своїй наполегливості, інтуїції та небажанню миритися з несправедливістю, Ерін випадково натрапляє на справу, що стосується забруднення корпорацією PG&E ґрунтових вод у невеликому містечку Гінклі в Каліфорнії. Використовуючи свою "вуличну" кмітливість та емпатію, Ерін збирає докази, мобілізує понад 600 постраждалих родин і зрештою домагається найбільшої на той момент в історії США виплати за шкоду навколишньому середовищу у розмірі 333 мільйони доларів.

"Залізна леді" (2011)

Біографічна драма "Залізна леді", знята режисеркою Філлідою Ллойд, створює складний і багатогранний портрет Маргарет Тетчер – першої жінки-прем'єр-міністра Великої Британії. Фільм не прагне ідеалізувати суперечливу фігуру Тетчер, а фокусується на її непохитній волі, жертовності та безкомпромісності, які дозволили їй зламати класові та гендерні бар'єри та стати лідеркою світового масштабу.

Попри неоднозначні відгуки критиків щодо режисури та сценарію, гра Меріл Стріп була визнана абсолютним тріумфом і принесла їй низку нагород – зокрема і третій для акторки Оскар.

"Солдат Джейн" (1997)

Фільм, знятий культовим Рідлі Скоттом, розповідає історію лейтенанта Джордан О'Ніл, яка стає першою жінкою, допущеною до надзвичайно жорстокої програми підготовки "Морських котиків" ВМС США.

Фільм перетворюється на справжній іспит на виживання, де Джордан стикається не лише з фізичним та психологічним виснаженням, а й із тотальним сексизмом. Її боротьба – це не просто бажання отримати місце в елітному підрозділі, а демонстрація того, що жіноча рішучість може витримати будь-який тиск і зламати найстійкіші упередження. Візуальним символом цієї незламності стала сцена, де Джордан самостійно голить собі голову, відкидаючи стереотипну жіночність заради рівності.

Щоб реалістично зіграти цю роль, Демі Мур пройшла виснажливу фізичну підготовку, яка була не менш інтенсивною, ніж у справжніх спецпризначенців. Вона працювала з реальними військовими тренерами, виконувала важкі вправи та дотримувалася суворого режиму, аби її фізична форма відповідала вимогам.

"Прислуга" (2011)

Це сильна історія про жіночу дружбу, мужність та важливість голосу, який змінює світ, розповідаючи правду. Гостросоціальна драма режисера Тейта Тейлора є екранізацією однойменного бестселера Кетрін Стокетт. Події відбуваються у містечку Джексон, штат Міссісіпі, в епоху расової сегрегації 1960-х.

У центрі сюжету – представниця вищого суспільства Скітер Фелан, молода випускниця, яка мріє стати письменницею. Вона вирішує зробити сміливий крок: написати книгу, що розкриває правдиві історії чорношкірих покоївок, які роками виховували дітей білих родин, терплячи щоденні образи, несправедливість та сегрегацію. Покоївка Ейбілін Кларк і її подруга Мінні Джексон зважуються порушити мовчання та розповісти правду про своє життя, що є актом неймовірної мужності у тогочасному американському суспільстві.

"Я не залізна" (2025)

Гостра чорнокомедійна психологічна драма від режисерки та сценаристки Мері Бронштейн та культової студії А24 розповідає історію Лінди – жінки, чиє життя поступово перетворюється на некеровану катастрофу. На тлі відсутності чоловіка їй доводиться самотужки боротися з важкою хворобою доньки та наростаючими побутовими проблемами, кульмінацією яких стає затоплення квартири через прорив труб.

Фільм є відвертим і різким дослідженням материнства, емоційного виснаження та почуття провини, показуючи, як Лінда втрачає контроль над своїм життям, а її психічний стан балансує на межі зриву.

Фільм був тепло прийнятий на "Санденсі", Берлінале, кінофестивалях у Торонто і Нью-Йорку, а його рейтинг на Rotten Tomatoes наразі складає 94% "свіжості". А Роуз Бірн вже отримала "Срібного ведмедя" Берлінського кінофестивалю за найкращу головну роль, і тепер вважається однією з головних претенденток на Оскар.

"Я не залізна" – ці слова колись говорила про себе будь-яка жінка. Говорила – і потім все одно брала себе в руки й продовжувала свій шлях, яким би важким він не був. А як цей шлях здолала Лінда – побачимо у кіно вже 23 жовтня, коли "Я не залізна" вийде в український прокат.