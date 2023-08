Магія завжди зачаровувала людей, яким бракує дива в повсякденності. У світі, пронизаному слідами війни, ми так сильно бажаємо зберегти віру в надприродне, що звертаємося до фентезі-фільмів.

У нашій підбірці ви знайдете такі фільми як "Аватар: Шлях води", "Людина-павук: Додому шляху нема" та "Ліга Справедливості" Зака ​​Снайдера", які мають високі рейтинги IMDb. Тож не дивно, що глядачі стільки захоплюються цим жанром та з радістю рекомендують його своїм рідним та друзям.

5 класних фентезі-фільмів з високим рейтингом

"Людина-павук: Додому шляху нема"

Оригінальна назва: Spider-Man: No Way Home,

Рік: 2021

Жанр: фантастика, фентезі, бойовик

Режисер: Джон Воттс

Рейтинг IMDb: 8,2

Фільм про Людину-павука, улюбленого супергероя дітлахів. Пітер Паркер більше не здатен "розриватися" між звичайним життям та обов'язками супергероя, тому, щоб повернути рівновагу, він звертається за підтримкою до Доктора Стренджа... Однак ставки ростуть, і Пітер повинен відчути на власному тілі, що означає бути супергероєм!

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер

"Ліга Справедливості" Зака ​​Снайдера"

Оригінальна назва: Zack Snyder’s Justice League

Рік: 2021

Жанр: фантастика, фентезі, бойовик

Режисер: Зак Снайдер

Рейтинг IMDb: 7,9

Режисерська версія фільму "Ліга справедливості" з 2017 року, яка розповідає історію після смерті Супермена. У цьому варіанті, Бетмен і Диво-жінка об'єднуються, щоб створити Лігу справедливості. Разом з Флешем, Акваменом і Кіборгом, вони прагнуть захистити світ від наближення Степового Вовка та його армії парадемонів.

"Ліга Справедливості" Зака ​​Снайдера": дивіться трейлер

"Все завжди і водночас"

Оригінальна назва: Everything Everywhere All at Once

Рік: 2021

Жанр: фантастика, фентезі, бойовик

Режисер: Деніел Кван

Рейтинг IMDb: 7,8

Абсолютний рекордсмен за кількістю виграних нагород – за 2022 рік у фільму назбиралося понад 150 відзнак. Головна героїня Евелін може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер

"Аватар: Шлях води"

Оригінальна назва: Avatar: The Way of Water

Рік: 2022

Жанр: фантастика, фентезі, бойовик

Режисер: Джеймс Кемерон

Рейтинг IMDb: 7,6

Ще один хіт Джеймса Кемерона! Люди повернулися на Пандору з наміром захопити її, тож На’ві знову стають перед завданням захистити свою планету – на цей раз від масштабної армії землян.

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер

"Барбі"

Оригінальна назва: Barbie

Рік: 2023

Жанр: фентезі, пригоди, комедія

Режисерка: Ґрета Ґервіґ

Рейтинг IMDb: 7,4

Фільм, що зробив Ґрету Ґервіґ найкасовішою режисеркою не тільки в США, а й в усьому світі! Розповідає про життя ляльки Барбі, яка потрапляє у реальний світ, та Кена, який дізнається про патріархат та всіляко намагається організувати його у Барбіленді.

"Барбі": дивіться трейлер