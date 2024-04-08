Пристрасть і жага у кожному кадрі: еротичні фільми, які можна подивитися на Netflix

Еротичні фільми – чудовий спосіб для пари підігріти пристрасть у стосунках. На Netflix можна знайти чимало таких стрічок.

Кіно 24 підібрав кілька відвертих фільмів, які підійдуть для перегляду удвох на вечір. Вони покращать інтим у парі та забезпечать вдале проведення часу.

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"Коханець леді Чаттерлей"

: 2022: 6.6

Романтична драма створена за сюжетом однойменного роману. Фільм розповідає про леді Чаттерлей, яка перебуває у шлюбі, але не відчуває себе у ньому щасливою. Дівчина закохується у лісника, який працює на заміському маєтку її чоловіка.

"Коханець леді Чаттерлей": дивіться трейлер онлайн

"Суха Мартіна"

: 2018: 5.8

Комедійно-еротична драма розповідає про Мартіну Андраде – популярну аргентинську співачку. Вона сексуально розкута, але стає холодною після розриву з хлопцем. Раптово співачка втікає в Чилі, щоб повернути своє лібідо: все завдяки дивній зустрічі з фанаткою та побаченні з його колишнім хлопцем.

"Суха Мартіна": дивіться трейлер онлайн

"Жагуча зрада"

: 2023: 4.1

Драматичний роман створений за романом Сью Геккер. Бухгалтерка Бабі дізнається, що бойфренд зраджував її попри багато років у стосунках. Вона розпочинає нове життя та зустрічає Марко. Їхні стосунки повні сексуальної напруги та можливостей дізнаватися щось нове про інтим. Та наслідки можуть бути небезпечними.

"Жагуча зрада": дивіться трейлер онлайн

Обирайте стрічку, яка сподобалась вам найбільше. Та проведіть незабутній вечір.