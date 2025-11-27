3 фільми на Netflix, які варто подивитись після роботи, щоб розслабитися

Робочий тиждень завершується, тож утома дає про себе знати. Наприкінці дня можна розслабитись за переглядом цікавого фільму, щоб набратися сил, енергії та з новими силами виконувати нові завдання.

У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що подивитися на Netflix після роботи. Зберігайте нашу добірку, щоб не витрачати час на пошуки фільму ввечері.

Що подивитися на Netflix після роботи?

"Труднощі із шампанським"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Бізнесвумен Сідні Прайс планує купити один із найулюбленіших шампанських домів Франції Château Cassell. У першу ніч в Парижі жінка забуває про роботу, щоб прогулятися вечірнім містом, і зустрічає Анрі. Вони одразу знаходять спільну мову, проводять разом усю ніч. Між незнайомцями спалахує іскра.

Уранці Сідні вирушає до Шато Кассель, щоб укласти угоду. Однак коли прибуває на місце, то бачить там Анрі. Як виявилося, він – син засновника компанії Гюго.

"Труднощі із шампанським": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загадкове вбивство"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Нью-Йоркський поліціянт Нік Шпіц (Адам Сендлер) бере свою дружину Одрі Шпіц (Дженніфер Еністон) у подорож Європою, яку давно обіцяв. На літаку вони зустрічають Чарльза Кевендіша, який запрошує їх на яхту літнього мільярдера Малкольма Квінса. Раптом подружжя стає головними підозрюваними у вбивстві.

"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

"Піймай шахрайку, якщо зможеш"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

У фільмі розповідається про Сенді Паттерсона – менеджера середньої ланки. Якось у чоловіка пропадають кошти, а рахунки блокуються. Річ у тім, що його документи знайшла шахрайка Діана, тож тепер він має її знайти.

"Піймай шахрайку, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер фільму