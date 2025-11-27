3 фильма на Netflix, которые стоит посмотреть после работы, чтобы расслабиться
- На Netflix рекомендуется пересмотреть такие фильмы: "Трудности с шампанским", "Загадочное убийство", "Поймай мошенницу, если сможешь".
- Эти фильмы имеют рейтинги IMDb от 5.7 до 6.2 и подходят для релаксации после работы.
Рабочая неделя завершается, поэтому усталость дает о себе знать. В конце дня можно расслабиться за просмотром интересного фильма, чтобы набраться сил, энергии и с новыми силами выполнять новые задачи.
В материале 24 Канала узнавайте, что посмотреть на Netflix после работы. Сохраняйте нашу подборку, чтобы не тратить время на поиски фильма вечером.
Что посмотреть на Netflix после работы?
"Трудности с шампанским"
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
Бизнесвумен Сидни Прайс планирует купить один из самых любимых шампанских домов Франции Château Cassell. В первую ночь в Париже женщина забывает о работе, чтобы прогуляться по вечернему городу, и встречает Анри. Они сразу находят общий язык, проводят вместе всю ночь. Между незнакомцами вспыхивает искра.
Утром Сидни отправляется в Шато Кассель, чтобы заключить сделку. Однако когда прибывает на место, то видит там Анри. Как оказалось, он – сын основателя компании Гюго.
"Трудности с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма
"Загадочное убийство"
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
Нью-Йоркский полицейский Ник Шпиц (Адам Сэндлер) берет свою жену Одри Шпиц (Дженнифер Энистон) в путешествие по Европе, которое давно обещал. На самолете они встречают Чарльза Кэвендиша, который приглашает их на яхту пожилого миллиардера Малкольма Куинса. Вдруг супруги становятся главными подозреваемыми в убийстве.
"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма
"Поймай мошенницу, если сможешь"
- Рейтинг IMDb: 5.7/10
В фильме рассказывается о Сэнди Паттерсоне – менеджере среднего звена. Как-то у мужчины пропадают средства, а счета блокируются. Дело в том, что его документы нашла мошенница Диана, и теперь он должен ее найти.
"Поймай мошенницу, если сможешь": смотрите онлайн трейлер фильма