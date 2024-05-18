3 фільми про кримських татар, які треба подивитися кожному

В Україні щороку 18 травня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У 1944 році за наказом Сталіна розпочалась операція з депортації кримських татар. Про ці трагічні події створені книжки, пісні та фільми.

Кіно 24 вшановує пам'ять та розповідає про 3 фільми, які варто подивитися кожному українцю. Вони розповідають про тяжку історію кримськотатарського народу.

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"Хайтарма"

Це один з перших кримськотатарських художніх фільмів. Його зняв режисер Ахтем Сеітаблаєв у 2013 році. Назва стрічки перекладається як "повернення". Зйомки відбувалися в Криму, участь брали як професійні актори, так і люди, що пережили депортацію.

Головним героєм кінокартини є пілот Амет-Хан Султан, який приїжджає до батьків в Алупку та стикається з депортацією його рідних. Попри те, що льотчик був героєм на війні, він не може захистити родину від примусового виселення.

"Хайтарма": дивіться трейлер онлайн

"Додому"

Драму створив кримськотатарський режисер Наріман Алієв. Прем'єра фільму відбулась у 2019 році у конкурсній програмі Каннського кінофестивалю. Стрічка отримала кінопремію Золота дзиґа та Гран-прі Одеського кінофестивалю.

Фільм розповідає про Мустафу, кримського татарина, який переїжджає до Києва після окупації Криму разом з двома синами. Старший син невдовзі помирає. Батько вирішує привезти його тіло на батьківщину та попрощатися згідно з усіма традиціями.

"Додому": дивіться трейлер онлайн

"Самоповернення в Крим"

До 30 річниці Незалежності України створили серіал "Наші 30". П'ята серія - це документальний фільм про історію повернення кримськотатарського народу. Це символ перемоги над системою, сили об'єднання людей. У стрічці показали ветеранів кримськотатарського руху та вимушених переселенців.

"Самоповернення в Крим": дивіться фільм онлайн

Про депортацію кримських татар