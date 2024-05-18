3 фильма о крымских татарах, которые надо посмотреть каждому
В Украине ежегодно 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 1944 году по приказу Сталина началась операция по депортации крымских татар. Об этих трагических событиях созданы книги, песни и фильмы.
Кино 24 чтит память и рассказывает о 3 фильмах, которые стоит посмотреть каждому украинцу. Они рассказывают о тяжелой истории крымскотатарского народа.
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"Хайтарма"
Это один из первых крымскотатарских художественных фильмов. Его снял режиссер Ахтем Сеитаблаев в 2013 году. Название ленты переводится как "возвращение". Съемки проходили в Крыму, участие принимали как профессиональные актеры, так и люди, пережившие депортацию.
Главным героем кинокартины является пилот Амет-Хан Султан, который приезжает к родителям в Алупку и сталкивается с депортацией его родных. Несмотря на то, что летчик был героем на войне, он не может защитить семью от принудительного выселения.
"Хайтарма": смотрите трейлер онлайн
"Домой"
Драму создал крымскотатарский режиссер Нариман Алиев. Премьера фильма состоялась в 2019 году в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Лента получила кинопремию Золотой юла и Гран-при Одесского кинофестиваля.
Фильм рассказывает о Мустафе, крымского татарина, который переезжает в Киев после оккупации Крыма вместе с двумя сыновьями. Старший сын вскоре умирает. Отец решает привезти его тело на родину и попрощаться согласно всем традициям.
"Домой": смотрите трейлер онлайн
"Самовозвращение в Крым"
К 30 годовщине Независимости Украины создали сериал "Наши 30". Пятая серия - это документальный фильм об истории возвращения крымскотатарского народа. Это символ победы над системой, силы объединения людей. В ленте показали ветеранов крымскотатарского движения и вынужденных переселенцев.
"Самовозвращение в Крым": смотрите фильм онлайн
О депортации крымских татар
- Депортация крымских татар происходила 18 – 21 мая 1944 года. Войска НКВД депортировали с родных земель в отдаленные районы Советского союза депортировали около 190 тысяч крымских татар, по другим источникам – 423 тысячи.
- Принудительное выселение началось посреди ночи, людям не давали времени на сборы. Их обвиняли в государственной измене, "массовом уничтожении советских людей" и "коллаборационизме" с нацистскими оккупантами. Депортация длилась неделями, поэтому многие крымские татары погибли, не выдержав долгую изнурительную дорогу.