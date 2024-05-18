Кино 24 чтит память и рассказывает о 3 фильмах, которые стоит посмотреть каждому украинцу. Они рассказывают о тяжелой истории крымскотатарского народа.

К слову Нокаут от ярких эмоций: 3 лучшие фильмы о боксерах

"Хайтарма"

Это один из первых крымскотатарских художественных фильмов. Его снял режиссер Ахтем Сеитаблаев в 2013 году. Название ленты переводится как "возвращение". Съемки проходили в Крыму, участие принимали как профессиональные актеры, так и люди, пережившие депортацию.

Главным героем кинокартины является пилот Амет-Хан Султан, который приезжает к родителям в Алупку и сталкивается с депортацией его родных. Несмотря на то, что летчик был героем на войне, он не может защитить семью от принудительного выселения.

"Хайтарма": смотрите трейлер онлайн

"Домой"

Драму создал крымскотатарский режиссер Нариман Алиев. Премьера фильма состоялась в 2019 году в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Лента получила кинопремию Золотой юла и Гран-при Одесского кинофестиваля.

Фильм рассказывает о Мустафе, крымского татарина, который переезжает в Киев после оккупации Крыма вместе с двумя сыновьями. Старший сын вскоре умирает. Отец решает привезти его тело на родину и попрощаться согласно всем традициям.

"Домой": смотрите трейлер онлайн

"Самовозвращение в Крым"

К 30 годовщине Независимости Украины создали сериал "Наши 30". Пятая серия - это документальный фильм об истории возвращения крымскотатарского народа. Это символ победы над системой, силы объединения людей. В ленте показали ветеранов крымскотатарского движения и вынужденных переселенцев.

"Самовозвращение в Крым": смотрите фильм онлайн

О депортации крымских татар