Фільми на реальних подіях – одні з найцікавіших. Інколи важко повірити, що ті чи інші події відбувалися насправді.

24 Канал розповість про 3 фільми про реальні трагедії, які варто подивитися. Від них буде складно відірватися.

Які фільми про реальні трагедії подивитися?

"Проти шторму" (2016)

Рейтинг IMDb:.6.7/10

Фільм заснований на реальних подіях 1952 року, що відбулись біля узбережжя Нової Англії. Коли стався потужний шторм, два нафтові танкери розірвало навпіл, а їхні екіпажі опинилися у небезпеці. Співробітники берегової охорони взяли невеликі дерев'яні моторні човни та вирушили в океан, аби врятувати людей.

"Неможливе" (2012)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

У фільмі розповідається про сім'ю, яка відправилась на відпочинок до Таїланду. Ніщо не віщувало біди, але раптом їхнє життя змінюється назавжди. Величезна хвиля за лічені секунди руйнує все на своєму шляху. Ба більше, цунамі роз'єднує батьків і дітей. Проте Марія та Генрі не втрачають надії, що зможуть возз'єднатися з синами.

За основу стрічки взято реальну історію про Марію Белон, її чоловіка та трьох синів, які врятувались від цунамі під час відпустки у Таїланді у 2004 році. Тоді жінка втратила половину ноги.

"Снігова спільнота" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

У фільмі показана катастрофа, яка сталася у 1972 році. Чартерний літак мав перевезти команду з регбі "Олд Кристіанс" та інших пасажирів з Уругваю до Чилі, проте розбився у важкодоступному районі Анд.

З 45 пасажирів і членів екіпажу вижили лише 29. Люди опинилися у смертельній небезпеці: на природі, без їжі й теплих речей. Упродовж наступних днів герої об'єднуються і намагаються врятуватися.

