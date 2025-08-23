Вже зовсім скоро українці відзначатимуть День Незалежності. 24 серпня – головне державне свято, яке щороку нагадує про нашу силу духу, боротьбу та цінності.

Саме з цієї нагоди Кіно 24 підготували для вас добірку найцікавіших фільмів і серіалів, які варто переглянути. Обирайте улюблену стрічку та насолоджуйтеся святковим переглядом.

Які фільми та серіали подивитись у День Незалежності України?

"Реал"

Фільм "Реал" – робота українського режисера та військовослужбовця Олега Сенцова, який без вагань став на захист країни. Це не просто документальна картина, а справжня історія війни в Україні – без прикрас, постановочних кадрів чи ідеального монтажу. Стрічку знято камерою, закріпленою на спорядженні Сенцова, яка зафіксувала один із важких боїв його підрозділу.

"Сага"

У центрі сюжету цієї стрічки історія української родини Козаків. Вона розгортається від початку 1908 року і триває до сьогодення. Ми можемо спостерігати за усіма поколіннями цієї сім'ї та тим, як вони стають свідками історичних подій в Україні. Як трагічних, так і радісних, але найголовніше, що визначальних для України. Але, як буває за іронією долі, інколи навіть найрідніші люди можуть стати по різні сторони правди.

"Ми були рекрутами"

Це стрічка про молодого бійця Бориса Савенка, який став частиною 3-ї ОШБр. Крізь призму його погляду глядач має змогу поринути в шлях від вишколу до реальних бойових дій. Над цим проєктом працював український режисер Любомир Левицький.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Це високорейтингова українська документальна кіноісторія про обличчя української естради Назарія Яремчука. Фільм став одним із найрейтинговіших серед документальних українських стрічок. Прем'єра фільму відбулась 31 березня 2024 року. Тож, якщо ви хочете переглянути стрічку на День Незалежності, це точно стане відмінним рішенням.

"І будуть люди"

Історична драма про українців, очима яких ми маємо змогу побачити різні історичні події в Україні. Перша світова війна, революція, прихід радянської влади, розкуркулення, Голодомор. Але навіть крізь ці всі випробування герої заходять час для кохання, життя та мрій.

