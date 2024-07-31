7 відомих фільмів та серіалів, які заборонені для перегляду в Україні

Часто трапляється так, що фільми та серіали, які обожнюють в одній країні, є забороненими для перегляду в іншій. Різні куточки світу можуть мати свої правила та норми, які визначають, що саме дозволено показувати на екранах. Ми зібрали список фільмів, які заборонені для перегляду саме в Україні.

У цей список потрапили, в основному, російські стрічки, які не допускаються до показу в Україні. Заборона на показ таких фільмів обґрунтована тим, що у зйомках брали участь конкретні особи, які створюють загрозу національній безпеці.

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Фільми, які заборонені для перегляду в Україні

У багатьох випадках, заборона пов'язана з політичною ситуацією або конкретними діями осіб, які можуть негативно впливати на безпеку країни. Так сталось зі стрічками, які заборонили для перегляду в Україні. Однією із причин заборони також є велика кількість ворожої пропаганди, яку росіяни роками поширювали у суспільстві.

До списку заборонених фільмів та серіалів в Україні увійшли такі кінокартини:

"Шукайте маму" (Росія, 2012): Цей фільм, що розповідає про стосунки та пошуки біологічної матері, заборонений в Україні через участь у зйомках осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

(Росія, 2012): Цей фільм, що розповідає про стосунки та пошуки біологічної матері, заборонений в Україні через участь у зйомках осіб, які створюють загрозу національній безпеці. "Не плач за мною, Аргентина!" (Росія, 2012-2013): Серіал про складні, але кумедні життєві ситуації, який також потрапив під заборону через політичні та безпекові причини.

(Росія, 2012-2013): Серіал про складні, але кумедні життєві ситуації, який також потрапив під заборону через політичні та безпекові причини. "Не народися вродливою" (Росія, 2005-2006): Популярний серіал, який став забороненим в Україні через участь у ньому осіб, що мають політичні зв'язки та погляди, які можуть загрожувати національній безпеці.

(Росія, 2005-2006): Популярний серіал, який став забороненим в Україні через участь у ньому осіб, що мають політичні зв'язки та погляди, які можуть загрожувати національній безпеці. "Однокласниці" (Росія, 2007): Ця комедійна стрічка про шкільних друзів була заборонена в Україні з аналогічних причин.

(Росія, 2007): Ця комедійна стрічка про шкільних друзів була заборонена в Україні з аналогічних причин. "Щасливої дороги!" (Росія, 2008): Фільм про подорожі та пригоди потрапив до списку заборонених через участь у ньому акторів, які створюють загрозу національній безпеці України.

(Росія, 2008): Фільм про подорожі та пригоди потрапив до списку заборонених через участь у ньому акторів, які створюють загрозу національній безпеці України. "Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005): Попри те, що цей фільм був знятий в Україні, він також був заборонений через участь у ньому осіб, які мають зв'язки, що можуть загрожувати національній безпеці.

(Україна, 2005): Попри те, що цей фільм був знятий в Україні, він також був заборонений через участь у ньому осіб, які мають зв'язки, що можуть загрожувати національній безпеці. "Офіцерські дружини" (Україна, 2015): Цей серіал про військових та їхні родини був заборонений в Україні з огляду на політичний контекст та участь у ньому осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Ці фільми та серіали були заборонені з метою захисту національної безпеки та інтересів держави. Заборона пов'язана з участю в них осіб, які можуть мати негативний вплив або брати участь у діях, що суперечать інтересам України.

Обирайте для перегляду саме якісні українські та світові стрічки, які вартують уваги свідомих громадян.