Серіал "Гра престолів", "Тенет" з російським актором заборонили в Україні: що кажуть у Держкіно

Українські стрімінгові платформи прибрали фільми та серіали, в яких знявся російський актор Юрій Колокольніков. Зокрема, йдеться про 4 сезон "Гри престолів", 3 сезон "Білого лотоса", стрічки "Тенет" та "Крейвен-мисливець".

Редакція 24 Каналу надіслала запит у Державне агентство України з питань кіно, аби отримати коментар з приводу ситуації. Подробиці – у матеріалі.

Проєкти з Юрієм Колокольніковим заборонили в Україні: що кажуть у Держкіно

Українські стрімінгові платформи прибрали фільми та серіали за участі Юрія Колокольнікова, адже Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло актора до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Відповідний указ підписали 21 серпня 2025 року за зверненням Служби безпеки України.

У наказі Мінкульту зазначається, що Колокольніков "популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету РФ".

Водночас "Гра престолів" і "Тенет" мають попит серед української аудиторії й не популяризують пропаганду Кремля. Так, журналістка 24 Каналу поцікавилась, чи не вбачає Держкіно небезпеки в тому, що блокування цих проєктів в Україні призведе до того, що українці дивитимуться їх на російських сервісах чи піратських сайтах.

Контроль перегляду фільмів на російських сервісах чи піратських сайтах не входить до компетенції Держкіно,

– відповіли у відомстві.

Раніше Держкіно повідомляло, що веде перемовини з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до проєктів за участі Юрія Колокольнікова для українських користувачів на глобальних платформах. Журналістка уточнила, чи означає це, що потенційно серіал "Гра престолів" та інші проєкти можуть бути під забороною для українців на HBO та інших міжнародних стримінгових сервісах.

Регулювання показу фільмів на іноземних стрімінгових сервісах не входить до компетенції Держкіно,

– зазначили у відомстві.

Що відомо про Юрія Колокольнікова?