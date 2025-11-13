Сериал "Игра престолов", "Тенет" с российским актером запретили в Украине: что говорят в Госкино
- Украинские стриминговые платформы убрали фильмы и сериалы с Юрием Колокольниковым, в частности 4 сезон "Игры престолов" и "Тенет", из-за внесения актера в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
- Госкино отметило, что контроль просмотра фильмов на российских сервисах или пиратских сайтах не входит в их компетенцию, и регулирование показа на иностранных стримингах также не входит в их полномочия.
Украинские стриминговые платформы убрали фильмы и сериалы, в которых снялся российский актер Юрий Колокольников. В частности, речь идет о 4 сезоне "Игры престолов", 3 сезоне "Белого лотоса", лентах "Тенет" и "Крейвен-охотник".
Редакция 24 Канала направила запрос в Государственное агентство Украины по вопросам кино, чтобы получить комментарий по поводу ситуации. Подробности – в материале.
Проекты с Юрием Колокольниковым запретили в Украине: что говорят в Госкино
Украинские стриминговые платформы убрали фильмы и сериалы с участием Юрия Колокольникова, ведь Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло актера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Соответствующий указ подписали 21 августа 2025 года по обращению Службы безопасности Украины.
В приказе Минкульта отмечается, что Колокольников "популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах, финансируемых из государственного бюджета РФ".
В то же время "Игра престолов" и "Тенет" пользуются спросом среди украинской аудитории и не популяризируют пропаганду Кремля. Так, журналистка 24 Канала поинтересовалась, не видит ли Госкино опасности в том, что блокировка этих проектов в Украине приведет к тому, что украинцы будут смотреть их на российских сервисах или пиратских сайтах.
Контроль просмотра фильмов на российских сервисах или пиратских сайтах не входит в компетенцию Госкино,
– ответили в ведомстве.
Ранее Госкино сообщало, что ведет переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к проектам с участием Юрия Колокольникова для украинских пользователей на глобальных платформах. Журналистка уточнила, означает ли это, что потенциально сериал "Игра престолов" и другие проекты могут быть под запретом для украинцев на HBO и других международных стриминговых сервисах.
Регулирование показа фильмов на иностранных стриминговых сервисах не входит в компетенцию Госкино,
– отметили в ведомстве.
Что известно о Юрии Колокольникова?
Юрий Колокольников родился в Москве, имеет брата Федора. В 1985 году мама вместе с детьми переехала в Канаду. Однако Юрий жил на две страны, ведь летал в Россию к отцу.
Имеет гражданство России и Канады.
После начала полномасштабного вторжения Колокольников выбрал молчаливую позицию, тем самым поддержав войну и режим Владимира Путина. Кроме того, он не перестал сниматься в российских проектах.
В частности, сыграл главную роль в российском фильме "Последний Ронин" режиссера Макса Шишкина. Премьера ленты состоялась 2024 году, съемки проходили в Казахстане и Москве.
Производством фильма занималась кинокомпания "Централ Партнершип", которая входит в холдинг "Газпром-Медиа".