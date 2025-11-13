Сериал "Игра престолов", "Тенет" с российским актером запретили в Украине: что говорят в Госкино

Украинские стриминговые платформы убрали фильмы и сериалы, в которых снялся российский актер Юрий Колокольников. В частности, речь идет о 4 сезоне "Игры престолов", 3 сезоне "Белого лотоса", лентах "Тенет" и "Крейвен-охотник".

Редакция 24 Канала направила запрос в Государственное агентство Украины по вопросам кино, чтобы получить комментарий по поводу ситуации. Подробности – в материале.

Проекты с Юрием Колокольниковым запретили в Украине: что говорят в Госкино

Украинские стриминговые платформы убрали фильмы и сериалы с участием Юрия Колокольникова, ведь Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло актера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Соответствующий указ подписали 21 августа 2025 года по обращению Службы безопасности Украины.

В приказе Минкульта отмечается, что Колокольников "популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах, финансируемых из государственного бюджета РФ".

В то же время "Игра престолов" и "Тенет" пользуются спросом среди украинской аудитории и не популяризируют пропаганду Кремля. Так, журналистка 24 Канала поинтересовалась, не видит ли Госкино опасности в том, что блокировка этих проектов в Украине приведет к тому, что украинцы будут смотреть их на российских сервисах или пиратских сайтах.

Контроль просмотра фильмов на российских сервисах или пиратских сайтах не входит в компетенцию Госкино,

– ответили в ведомстве.

Ранее Госкино сообщало, что ведет переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к проектам с участием Юрия Колокольникова для украинских пользователей на глобальных платформах. Журналистка уточнила, означает ли это, что потенциально сериал "Игра престолов" и другие проекты могут быть под запретом для украинцев на HBO и других международных стриминговых сервисах.

Регулирование показа фильмов на иностранных стриминговых сервисах не входит в компетенцию Госкино,

– отметили в ведомстве.

Что известно о Юрии Колокольникова?